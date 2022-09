Le FMI accepte de fournir 2,9 milliards de dollars au Sri Lanka touché par la crise

COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Le Fonds monétaire international a annoncé jeudi avoir conclu un accord au niveau du personnel avec le Sri Lanka pour fournir 2,9 milliards de dollars sur quatre ans pour aider à sauver le pays de sa crise économique.

Une équipe du FMI en visite au Sri Lanka a déclaré dans un communiqué que l’accord préliminaire est soumis à l’approbation de la direction et du conseil d’administration de l’agence “sous réserve de la mise en œuvre par les autorités d’actions préalables, et de la réception des assurances de financement des créanciers officiels du Sri Lanka et de la prise d’une effort de bonne foi pour parvenir à un accord de collaboration avec les créanciers privés.

Le Sri Lanka est confronté à sa pire crise économique de mémoire récente avec de graves pénuries de produits essentiels comme le carburant, les médicaments et la nourriture en raison de graves pénuries de devises étrangères.

La nation insulaire a suspendu le remboursement de près de 7 milliards de dollars de dette extérieure due pour cette année. La dette extérieure totale du pays s’élève à plus de 51 milliards de dollars, dont 28 milliards de dollars doivent être remboursés d’ici 2028.

Le FMI a déclaré que l’économie du Sri Lanka devrait se contracter de 8,7% et que l’inflation a dépassé 60%.

“Dans ce contexte, le programme des autorités, soutenu par le Fonds, viserait à stabiliser l’économie, à protéger les moyens de subsistance du peuple sri-lankais et à préparer le terrain pour la reprise économique et à promouvoir une croissance durable et inclusive”, a-t-il déclaré.

Bharata Mallawarachi, Associated Press