Le FMI abaisse ses prévisions du PIB mondial alors que les perspectives économiques s’assombrissent

Le Fonds monétaire international a réduit mardi ses projections de croissance mondiale pour 2022 et 2023, qualifiant les perspectives économiques mondiales de “sombres et plus incertaines”.

Le FMI s’attend désormais à ce que l’économie mondiale progresse de 3,2 % cette année, avant de ralentir davantage pour atteindre un taux de PIB de 2,9 % en 2023. Les révisions marquent une dégradation de 0,4 et 0,7 point de pourcentage, respectivement, par rapport à ses projections d’avril.

L’institut basé à Washington a déclaré que les perspectives révisées indiquaient que les risques à la baisse décrits dans son rapport précédent se matérialisaient maintenant. Parmi ces défis figurent la montée en flèche de l’inflation mondiale, un ralentissement pire que prévu en Chine et les retombées continues de la guerre en Ukraine.

“Une tentative de reprise en 2021 a été suivie de développements de plus en plus sombres en 2022”, indique le rapport.

“Plusieurs chocs ont frappé une économie mondiale déjà affaiblie par la pandémie : une inflation mondiale plus élevée que prévu – en particulier aux États-Unis et dans les principales économies européennes – déclenchant des conditions financières plus strictes ; un ralentissement pire que prévu en Chine, reflétant les épidémies de COVID19 et les blocages ; et d’autres retombées négatives de la guerre en Ukraine”, a-t-il ajouté.

Le ralentissement anticipé marquerait la première contraction trimestrielle du PIB réel mondial depuis 2020. Un scénario alternatif “plausible” mais moins probable pourrait voir la croissance mondiale chuter à environ 2,6% en 2022 et 2,0% en 2023, a déclaré le FMI, plaçant la croissance mondiale dans les 10 % inférieurs des résultats depuis 1970.

Le mois dernier, la Banque mondiale a réduit ses perspectives de croissance mondiale pour 2022 à 2,9 % contre une estimation antérieure de 4,1 %, citant des pressions macroéconomiques similaires.