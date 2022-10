Le FMI abaisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2023 et avertit que “le pire reste à venir”

Le Fonds monétaire international prévoit que la croissance mondiale ralentira à 2,7 % l’année prochaine, 0,2 point de pourcentage de moins que ses prévisions de juillet, et prévoit que 2023 ressemblera à une récession pour des millions de personnes dans le monde.

Hormis la crise financière mondiale et le pic de la pandémie de Covid-19, il s’agit “du profil de croissance le plus faible depuis 2001”, indique le FMI dans ses Perspectives de l’économie mondiale publiées mardi. Son estimation du PIB pour cette année est restée stable à 3,2 %, en baisse par rapport aux 6 % observés en 2021.

“Le pire est encore à venir, et pour beaucoup de gens, 2023 ressemblera à une récession”, indique le rapport, faisant écho aux avertissements des Nations Unies, de la Banque mondiale et de nombreux PDG mondiaux.

Plus d’un tiers de l’économie mondiale connaîtra deux trimestres consécutifs de croissance négative, tandis que les trois plus grandes économies – les États-Unis, l’Union européenne et la Chine – continueront de ralentir, selon le rapport.

“Conditions volatiles”

Dans son rapport, le FMI a présenté trois événements majeurs qui entravent actuellement la croissance : l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la crise du coût de la vie et le ralentissement économique de la Chine. Ensemble, ils créent une période “volatile” économiquement, géopolitiquement et écologiquement.