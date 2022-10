Le FMI abaisse les perspectives de l’économie mondiale pour 2023

Le Fonds monétaire international a abaissé ses perspectives 2023 pour l’économie mondiale, suggérant que l’année prochaine “se sentira comme une récession” pour beaucoup grâce aux réactions des banques centrales du monde entier.

L’agence de prêt de 190 pays a déclaré mardi matin que la croissance économique mondiale serait d’un maigre 2,7% en 2023, contre 2,9% qu’ils avaient estimés en juillet. À titre de comparaison, l’économie mondiale a augmenté de 6% en 2021. Le FMI a cité la guerre de la Russie en Ukraine, les pressions inflationnistes chroniques, les taux d’intérêt punitifs et les conséquences persistantes de la pandémie mondiale.

“Le pire est encore à venir”, a déclaré l’économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

L’estimation de la croissance pour 2023 au Canada est ainsi tombée à 1,5, en baisse de trois dixièmes de point de pourcentage par rapport à la dernière estimation faite en juillet. L’estimation de la croissance du Canada pour 2022, quant à elle, est tombée à 3,3 %, contre 3,4 % en juillet.

Le FMI a laissé inchangée la modeste estimation de la croissance mondiale de 3,2 % pour 2022.

Les économies stagnent

L’estimation de croissance pour l’année prochaine pour les États-Unis — le plus grand partenaire commercial du Canada — a diminué à seulement 1 %. Leur économie est au point mort, ainsi que celles de la Chine et de l’Europe, a déclaré Gourinchas.

L’eurobloc de 19 pays n’augmentera que de 0,5% en 2023 alors qu’il est sous le choc de l’invasion russe de l’Ukraine et des prix de l’énergie qui en résultent, a prédit le FMI.

La Chine, membre cofondateur du FMI, devrait connaître la plus forte contraction de 3,2% cette année et de 4,4% la suivante, contre 8,1% en 2021. Perturbations commerciales causées par la politique draconienne zéro COVID de Pékin et la répression des prêts immobiliers excessifs sera à blâmer, a déclaré Gourinchas.

Chaque pays fait face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 de 2020, qui a paralysé l’économie mondiale et nécessité des dépenses publiques massives et de faibles taux d’emprunt. Ces mesures ont alimenté une reprise étonnamment rapide et de qualité après la récession pandémique. Cela a cependant un coût élevé.

REGARDER | Les Canadiens ont réduit leurs dépenses grâce à l’inflation :

9 Canadiens sur 10 réduisent leurs dépenses dans un contexte d’inflation : Sondage Angus Reid Un nouveau sondage de l’Institut Angus Reid suggère que la grande majorité des Canadiens dépensent moins à mesure que les prix augmentent – et la plupart disent que les augmentations des taux d’intérêt auront une incidence négative sur leurs finances.

Les banques centrales augmentent aujourd’hui considérablement les taux d’intérêt pour endiguer le risque d’inflation et atténuer la pression sur la chaîne d’approvisionnement des consommateurs. La banque centrale du Canada a relevé son taux directeur à cinq reprises jusqu’à présent tout au long de 2022. Cela risque de provoquer un ralentissement économique marqué et une récession.

De même, des taux d’emprunt plus élevés aux États-Unis ont soutenu l’investissement mondial dans le pays et augmenté la valeur du dollar américain, rendant ainsi les exportations américaines plus chères et augmentant les pressions inflationnistes dans le monde entier.

Une banque centrale américaine trop agressive pourrait “entraîner l’économie mondiale dans une contraction inutilement sévère”, a déclaré Maurice Obstfeld, ancien économiste en chef du FMI qui enseigne désormais à l’Université de Californie à Berkeley.