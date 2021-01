Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, doit effectuer une visite de deux jours à Bruxelles mercredi, pour tenir des réunions avec des responsables de l’UE et avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

Cavusoglu rencontrera le haut diplomate du bloc, Josep Borell et les chefs des institutions de l’UE, ainsi que les commissaires à l’élargissement et à la migration et à plusieurs responsables belges, dont l’ancien Premier ministre et l’actuelle FM Sophie Wilmes.

«Lors des pourparlers à Bruxelles, tous les aspects des relations Turquie-UE, le processus d’adhésion de la Turquie, les questions régionales et internationales actuelles devraient être discutés. Les attentes de la Turquie concernant des progrès dans les relations Turquie-UE grâce à un programme positif seront transmises », a déclaré mardi le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

La visite de Cavusoglu interviendra quelques jours après que le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas se soit rendu à Ankara, à la suite de récents «signaux positifs» de la Turquie pour désamorcer les tensions en Méditerranée orientale.

« Il est maintenant temps de sortir des discussions difficiles de l’année dernière », a déclaré le FM allemand après la réunion, selon l’agence de presse allemande DPA, ajoutant qu’il « aimerait beaucoup, beaucoup que les relations entre l’UE et la Turquie s’améliorent. , approfondi, toutes les possibilités et tous les potentiels sont utilisés. »