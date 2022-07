Le FM russe, en tournée africaine, dément la “soi-disant crise alimentaire”

S’adressant aux journalistes et aux diplomates africains dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, Sergueï Lavrov a accusé les États-Unis et les pays européens de faire grimper les prix en poursuivant des politiques vertes “imprudentes” et même en accumulant de la nourriture pendant la pandémie de COVID-19.

“La situation en Ukraine a en outre affecté négativement les marchés alimentaires, mais pas à cause de l’opération spéciale russe, mais plutôt à cause de la réaction absolument inadéquate de l’Occident, qui a annoncé des sanctions”, a déclaré Lavrov.

De nombreux pays africains dépendent fortement des importations de blé de Russie et d’Ukraine, et les dirigeants africains se sont rendus il y a quelques semaines à Moscou pour exprimer leurs préoccupations alimentaires alors qu’une famine imminente sévit dans la Corne de l’Afrique, y compris en Éthiopie, pendant la pire sécheresse depuis des décennies.

L’Éthiopie est la plaque tournante diplomatique de l’Afrique et le deuxième pays le plus peuplé, et plus tard cette année, elle devrait accueillir le deuxième sommet Russie-Afrique. Plus tôt cette année, le président ukrainien s’est adressé à l’organe continental de l’Union africaine basé à Addis-Abeba au sujet de l’invasion russe, mais peu de chefs d’État auraient écouté.