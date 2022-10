Le FM pakistanais affirme que l’eau a reculé de 50% dans le Sindh ravagé par les inondations

Les inondations record, imputées en partie au changement climatique, ont touché 33 millions de personnes, tué près de 1 700 personnes, endommagé plus de 2 millions de maisons et causé des dommages globaux estimés à 30 milliards de dollars.

“Nous sommes reconnaissants à la communauté mondiale de nous avoir aidés, mais nous avons besoin de plus d’aide”, a-t-il déclaré aux journalistes à Karachi, la capitale de sa province du Sindh, où 760 personnes sont mortes dans les inondations et 350 survivants ont perdu la vie plus tard en raison de l’épidémie de maladies.

Bhutto-Zardari a déclaré que le Pakistan avait connu ses pires inondations à cause du changement climatique depuis juin, bien que son pays contribue à moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les précipitations d’août dans les provinces du Sindh et du sud-ouest du Balouchistan ont été huit et près de sept fois supérieures à la normale, tandis que le Pakistan dans son ensemble a enregistré cet été trois fois et demie ses précipitations normales.