Le FM pakistanais affirme que l’eau a reculé de 50% dans le Sindh ravagé par les inondations

ISLAMABAD (AP) – Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a déclaré jeudi qu’environ 50% de l’eau s’était retirée dans la province la plus touchée du sud du Sindh, laissant espérer que les agriculteurs pourront semer du blé dans un premier temps vers le retour à une vie normale .

“Nous utilisons toutes nos ressources pour drainer l’eau restante dans les zones touchées par les inondations dans le Sind”, a déclaré Bilawal Bhutto Zardari lors d’une conférence de presse. C’était la première fois qu’un responsable confirmait que l’eau avait chuté de 50% dans le Sindh, où 400 000 personnes vivent dans des camps de secours ou sous des tentes.

Les remarques de Bhutto-Zardari étaient un signe d’espoir pour des centaines de milliers d’agriculteurs qui n’étaient pas sûrs des semis de la prochaine récolte de blé, qui commence généralement en octobre.

Près de 15% de la récolte de riz du Pakistan et 40% de sa récolte de coton ont été perdus dans les inondations de cette année, selon des responsables. Les eaux ont anéanti les réserves de céréales personnelles sur lesquelles de nombreuses familles d’agriculteurs comptent pour se nourrir toute l’année.

Les inondations record, imputées en partie au changement climatique, ont touché 33 millions de personnes, tué près de 1 700 personnes, endommagé plus de 2 millions de maisons et causé des dommages globaux estimés à 30 milliards de dollars.

Bhutto-Zardari a déclaré que le Pakistan ne peut pas gérer seul la dévastation causée par le changement climatique.

“Nous sommes reconnaissants à la communauté mondiale de nous avoir aidés, mais nous avons besoin de plus d’aide”, a-t-il déclaré aux journalistes à Karachi, la capitale de sa province du Sindh, où 760 personnes sont mortes dans les inondations et 350 survivants ont perdu la vie plus tard en raison de l’épidémie de maladies.

Les dernières remarques de Bhutto-Zardari sont également intervenues deux jours après que les Nations Unies – au milieu d’une augmentation des maladies dans les zones touchées par les inondations du Pakistan – ont augmenté leur appel d’aide pour le Pakistan à 816 millions de dollars contre 160 millions de dollars, affirmant que des évaluations récentes ont souligné le besoin urgent pour une aide à long terme jusqu’à l’année prochaine.

Bhutto-Zardari a déclaré que le Pakistan avait connu ses pires inondations à cause du changement climatique depuis juin, bien que son pays contribue à moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les précipitations d’août dans les provinces du Sindh et du sud-ouest du Balouchistan ont été huit et près de sept fois supérieures à la normale, tandis que le Pakistan dans son ensemble a enregistré cet été trois fois et demie ses précipitations normales.

Bhutto-Zardari a critiqué l’ancien Premier ministre Imran Khan pour avoir poursuivi les rassemblements antigouvernementaux même pendant les inondations. “Je ne peux pas organiser de tels rassemblements alors que mon peuple meurt dans les inondations”, a-t-il déclaré.

Khan a été évincé du pouvoir en avril par manque de confiance dans le parlement.

Mais il dit avoir été évincé suite à un complot américain, une accusation que Washington nie.

Bhutto-Zardari a déclaré que Khan pendant son mandat avait tendu les liens du Pakistan avec de nombreux pays, dont Washington.

Ses remarques sont intervenues après que Khan a juré de marcher bientôt sur Islamabad pour forcer le Premier ministre Shahbaz Sharif à organiser des élections anticipées qui doivent avoir lieu l’année prochaine. Bhutto-Zardari a déclaré que le Pakistan ne peut pas se permettre d’aller aux élections alors que de nombreuses zones sont encore submergées. Il a déclaré que le Pakistan accomplirait d’abord la tâche d’aider les gens à reconstruire des maisons dans les zones touchées par les inondations et à reprendre une vie normale.

“Des élections auront lieu l’année prochaine”, a-t-il déclaré, au milieu des menaces de Khan pour une marche sur Islamabad.

