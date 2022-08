Le FM italien accuse Moscou d’ingérence électorale — RT World News

Luigi Di Maio a accusé l’ancien président russe Medvedev d'”ingérence” dans les élections à propos d’un message sur Telegram

Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a accusé la Russie de tenter de s’immiscer dans ses prochaines élections anticipées du 25 septembre, après que l’ancien président russe Dmitri Medvedev a appelé les Européens à voter contre “débile” Les politiciens.

Jeudi, Di Maio a claqué ce qu’il a appelé le «l’ingérence du gouvernement russe dans les élections italiennes,» le décrivant comme «vraiment inquiétant.« Il a dit que Medvedev avait donné un »des instructions claires sur la façon de voter» et a appelé les forces politiques italiennes à «s’éloigner de la propagande russe.”

La déclaration du ministre des Affaires étrangères est intervenue quelques heures après que Medvedev, désormais vice-président du Conseil de sécurité russe, a publié un message sur sa chaîne Telegram appelant les Européens à faire part de leur mécontentement face à leur «débile» dirigeants connus dans l’isoloir.















Citant des sondages non précisés, Medvedev a déclaré aux Européens «n’ont pas perdu le bon sens” et “plus de la moitié» d’entre eux sont contre la rupture des liens avec la Russie. Les Européens veulent des relations normales, de l’énergie chez eux, des marchés pour leurs produits, un commerce prospère et des touristes dans les musées et les cafés, a-t-il soutenu.

Medvedev a également appelé les Européens à punir et «appeler pour rendre compte« leurs politiciens pour leur »stupidité évidente.» Il a ajouté que les Européens ne veulent pas qu’on leur demande de payer de leur poche pour punir la Russie, qui «n’a fait de tort à aucun citoyen de l’UE de quelque manière que ce soit avec son opération en Ukraine.”

“Agissez, voisins européens ! Ne te tais pas !» a exhorté l’ancien président, concluant le message par un avertissement que «en hiver, il fait beaucoup plus chaud et confortable en compagnie de la Russie.”

Di Maio a assuré aux Italiens que le gouvernement de Rome travaille à «diversifier les sources de nos approvisionnements en gaz« devenir moins dépendant de la Russie, ce qui, selon lui, était »financer la guerre sanglante en Ukraine” avec de l’argent italien.