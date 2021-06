« Israël veut la paix avec ses voisins, avec tous ses voisins », Lapid a déclaré lors d’une cérémonie d’inauguration à la nouvelle ambassade d’Israël à Abou Dhabi. « Nous n’allons nulle part. Le Moyen-Orient est notre maison.

« Nous sommes ici pour rester. Nous appelons tous les pays de la région à le reconnaître et à venir nous parler », il ajouta.

Les Émirats arabes unis ont ouvert leur propre ambassade en Israël, temporairement située à la bourse de Tel-Aviv, au début du mois.

La déclaration de Lapid était audacieuse. Les Émirats arabes unis n’ont officiellement reconnu Israël que l’année dernière dans le cadre des accords d’Abraham, une série d’accords conclus par l’administration de l’ancien président américain Donald Trump. Bahreïn a également reconnu Israël, et le Maroc et le Soudan ont emboîté le pas dans le cadre d’accords distincts négociés par Trump. Dans le cadre des accords d’Abraham, Israël a accepté de ne pas annexer des parties de la Cisjordanie palestinienne et de la vallée du Jourdain.

Alors que le premier président des Émirats arabes unis, Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, a qualifié Israël de « l’ennemi » des nations arabes dans les années 1970, les deux pays ont fait pression sur l’administration Obama pour qu’elle adopte une ligne dure vis-à-vis d’un ennemi commun, l’Iran. Les relations entre les deux États se sont déroulées dans le secret et via des intermédiaires, jusqu’à la négociation des accords d’Abraham l’année dernière.

Le réalignement a provoqué la colère des Palestiniens, qui considèrent que les alliances de leurs voisins arabes avec Israël mettent leur cause à l’écart. Le président palestinien Mahmoud Abbas a qualifié mardi les accords de « une illusion, » et a affirmé que les puissances coloniales occidentales avaient placé « Israël comme corps étranger dans cette région afin de la fragmenter et de la maintenir faible », Reuters a rapporté, citant le service d’information palestinien officiel WAFA.

