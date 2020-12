Le ministre irlandais des Affaires étrangères a déclaré que les négociations sur un accord commercial post-Brexit n’allaient pas bien, avertissant qu’il est peu probable que le Royaume-Uni obtienne un meilleur accord sur les accords de pêche que celui proposé par l’UE ce week-end.

S’exprimant lundi, le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a présenté un tableau pessimiste des négociations sur le Brexit, affirmant que les « Pas dans un bon endroit. »

Le ministre a déclaré que l’accès aux pêcheries britanniques restait le principal point de friction, ajoutant qu’il était « très improbable » que l’UE soutiendrait un nouveau compromis sur la pêche après qu’il en ait proposé un ce week-end.

« L’offre de l’UE au cours du week-end était très généreuse, et des pays comme la France, les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique et l’Irlande sont très peu susceptibles de faire une autre offre », a déclaré le ministre à RTE Radio.

Les commentaires de Coveney interviennent après que le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, a déclaré que les pourparlers avec le Royaume-Uni se déroulaient à un « crucial » point dimanche, ajoutant la nécessité de respecter la souveraineté britannique.

Barnier a également pris une position exceptionnellement compromettante sur la pêche, en tweetant: «L’UE et le Royaume-Uni doivent avoir le droit d’établir leurs propres lois et de contrôler leurs propres eaux. Et nous devrions tous deux pouvoir agir lorsque nos intérêts sont en jeu. »

Le Royaume-Uni est maintenant à moins de deux semaines de quitter l’UE sans accord commercial après des négociations prolongées mais, jusqu’à présent, infructueuses.

