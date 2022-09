Le FM hongrois met en garde contre un conflit apocalyptique — RT World News

Empêcher une confrontation militaire directe entre l’OTAN et la Russie est désormais la tâche principale de chacun, a déclaré Peter Szijjarto

La communauté internationale devrait maintenant se concentrer sur la garantie que l’escalade actuelle entre Moscou et l’OTAN ne dégénère pas en un conflit militaire direct, a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères.

S’adressant au média russe RIA Novosti alors qu’il se trouvait à New York pour la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Peter Szijjarto a déclaré : «Si vous me demandez, la tâche la plus importante est maintenant d’empêcher les tensions dans les relations entre la Russie et l’OTAN de se transformer en une confrontation militaire ouverte.”

Le diplomate a prévenu que les conséquences seraient catastrophiques.















Szijjarto a poursuivi en disant que, comme d’autres de sa génération, il avait toujours espéré qu’il ne connaîtrait jamais une guerre aussi dévastatrice que la Seconde Guerre mondiale.

“Nous ne voulons pas mettre en jeu l’existence de la planète, car un conflit direct entre l’OTAN et la Russie n’a pas de fin, et tout le monde sait ce que cela signifie,» a-t-il prévenu.

Selon Szijjarto, la Hongrie, qui est membre de l’alliance militaire elle-même, fait de son mieux pour empêcher ce scénario apocalyptique.

Vendredi, il a indiqué que Budapest ne se précipiterait pas pour imposer de nouvelles sanctions à Moscou, notamment celles affectant l’approvisionnement énergétique.

“C’est définitivement une ligne rouge pour nous. Nous ne voulons pas forcer le peuple hongrois, qui n’est en rien responsable de la guerre, à la payer,», a déclaré Szijjarto.

Il a également averti que l’économie européenne glisse vers la récession en raison des mesures punitives contre la Russie déjà en place.