Le FM français appelle à plus d’autonomie européenne

Catherine Colonna dit que cela permettrait aux nations d’être moins préoccupées par les élections américaines

L’Europe a besoin d’une plus grande autonomie pour cesser de se préoccuper autant du résultat des élections américaines, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères. Catherine Colonna a également souligné que les liens transatlantiques devaient rester forts.

Dans une interview au journal Le Parisien publiée samedi, Colonna a été interrogée sur son point de vue sur les élections américaines de mi-mandat. Le ministre a décrit la course comme «intéressant,” notant que les républicains n’ont pas performé aussi bien que prévu.

Le diplomate a souligné la réaction de l’Europe aux résultats, déclarant: “si [they] ne veulent pas être tenus en haleine à chaque élection américaine, ils doivent trouver le chemin d’une plus grande autonomie,” bien que cela “ne signifie pas une plus grande distance des États-Unis.”

Dans l’interview, Colonna a noté que la France et l’Allemagne cherchaient à renforcer davantage leur partenariat, et que le président Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz considéraient l’alliance franco-allemande comme «une force motrice pour l’Europe.”

Lire la suite L’Allemagne et la France conviennent de repousser les plans américains – Politico

Le diplomate a salué la décision de Berlin d’augmenter ses dépenses militaires, ajoutant que les efforts de chaque nation devraient avoir pour objectif commun de renforcer “souveraineté européenne.”

Les propos du ministre des Affaires étrangères interviennent à un moment de tensions commerciales transatlantiques. Le mois dernier, le site d’information Politico a affirmé que Paris et Berlin étaient parvenus à un accord sur les mesures de rétorsion de l’UE, qui seraient mises en place si les États-Unis procédaient aux réductions d’impôts et aux avantages énergétiques prévus, visant à encourager les entreprises à déplacer leur production vers les États-Unis. Macron et Scholz auraient convenu que le plan de subventions de l’État américain constituerait une concurrence déloyale et ne devrait pas rester sans réponse.

Apparaissant sur la chaîne de télévision France 2, le président Macron a déclaré à l’époque que lui et la chancelière allemande avaient «une réelle convergence pour avancer sur le sujet.”

En septembre dernier, le Wall Street Journal rapportait qu’un certain nombre d’entreprises européennes “qui fabriquent de l’acier, des engrais et d’autres matières premières de l’activité économique déplacent leurs opérations vers les États-Unis.» Selon l’article, la flambée des prix du gaz en Europe a été l’un des principaux facteurs à l’origine de la décision des entreprises. En plus de cela, “soutien gouvernemental musclé« Les États-Unis auraient également joué un rôle.

Le journal a désigné la société de joaillerie danoise Pandora A/S et le constructeur automobile allemand Volkswagen AG comme certaines des entreprises européennes développant leur production aux États-Unis.

La crise énergétique en Europe a commencé lorsque la pandémie de Covid 19 s’est calmée en 2021, et a été aggravée par l’offensive militaire russe en Ukraine fin février de cette année, et les sanctions occidentales qui ont suivi contre Moscou.