La démocratie en Europe est impossible sans démocratie aux États-Unis, a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas en réponse au siège du Capitole, appelant Washington à unir ses forces dans un «plan Marshall pour la démocratie».

Les scènes de partisans de Donald Trump saccageant le bâtiment du Capitole américain mercredi dans un ultime effort pour empêcher le Sénat de certifier son rival démocrate, Joe Biden, en tant que président élu, ont apparemment fait une forte impression sur le plus haut diplomate allemand.

«Nous sommes prêts à travailler avec les États-Unis sur un« plan Marshall pour la démocratie »», Maas a déclaré samedi dans une interview à l’agence de presse locale DPA.

« Nous ne devons céder aucune place aux ennemis de la démocratie libérale. Cela s’applique non seulement aux États-Unis, mais aussi ici en Allemagne et en Europe », il ajouta.

Aussi sur rt.com La chancelière allemande Merkel « attristée et en colère » par l’assaut du Capitole américain, accuse le refus de Trump d’admettre sa défaite

Le plan Marshall ou le programme européen de relance (ERP) était une campagne d’aide lancée par les États-Unis en 1948 pour aider l’Europe occidentale à se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale et à empêcher la propagation du communisme sur le continent. Washington a injecté des milliards de dollars dans le programme et Berlin a été l’un de ses principaux bénéficiaires.

Maas a exprimé sa conviction que la démocratie est en péril et a déclaré qu’un effort similaire était désormais nécessaire pour la préserver des deux côtés de l’Atlantique.

Sans démocratie aux États-Unis, [there is] pas de démocratie en Europe.

Traquer et éradiquer les voies de la division sociale dans leurs sociétés sera « L’une des plus grandes tâches » pour les futurs Américains et Européens, a déclaré le ministre.

« La croyance en la cohésion, en la démocratie comme forme de gouvernement la plus humaine et en la force de persuasion de la science et de la raison » ne peut être maintenu que par la coopération, et il y a « Pas de partenaires meilleurs, plus proches et plus naturels » que les États-Unis et l’UE, a insisté le ministre.

Biden lui-même a promis d’accueillir un« sommet mondial pour la démocratie »pendant la première année de sa présidence.

Aussi sur rt.com « La démocratie américaine est un mensonge »: le chef du Hezbollah Nasrallah affirme que le siège du Capitole est le résultat des tactiques « criminelles » de Trump utilisées en Syrie et en Irak

Les commentaires de Maas soulignent la volonté de Berlin d’essayer de restaurer son partenariat avec Washington sous le nouveau président américain. Les liens entre les deux pays sont étroits depuis des décennies, mais ont piqué du nez avec Trump à la Maison Blanche alors qu’ils se sont affrontés sur une série de questions, notamment les dépenses de l’OTAN, les tarifs commerciaux, la politique iranienne et la tentative de l’administration américaine de faire dérailler le Nord Stream. 2 gazoduc, reliant l’Allemagne et la Russie.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!