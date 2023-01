Le FM allemand déclare qu’un “trou” dans la loi protège la Russie – News 24

Annalena Baerbock veut que les règles soient modifiées afin que l’Occident puisse juger Moscou pour “l’agression” de l’Ukraine

Il y a une lacune dans le droit international qui ne permet pas actuellement à l’Occident de poursuivre la Russie pour “agression” contre l’Ukraine, donc un “nouveau format” est nécessaire, a déclaré lundi la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. Elle a fait ces commentaires dans un discours devant la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, lors d’une visite aux Pays-Bas.

“Nous avons parlé de travailler avec l’Ukraine et nos partenaires sur l’idée de créer un tribunal spécial pour les crimes d’agression contre l’Ukraine”, Baerbock a déclaré, selon le radiodiffuseur d’État DW.

Un tel organe serait fondé sur le droit ukrainien, mais pourrait inclure des éléments internationaux « en dehors de l’Ukraine, avec le soutien financier de partenaires et avec des procureurs et des juges internationaux, afin que l’impartialité et la légitimité soient garanties ».

Baerbock a déclaré qu'elle avait discuté de l'idée avec son homologue ukrainien Dmitry Kuleba la semaine dernière, décrivant la proposition comme "pas idéal, même pas pour moi" mais en disant que c'était nécessaire "parce que le droit international a actuellement un trou dedans."















Élaborant sur le discours de Baerbock, le ministère allemand des Affaires étrangères plus tard tweeté que le droit international “a un manque de responsabilité en ce qui concerne le crime d’agression.” Ils appelé pour avoir modifié le Statut de Rome – le traité qui a établi la CPI – afin de permettre la poursuite de l’agression lorsque seul l’État victime relève de la compétence de la Cour.

Alors que la CPI peut essayer d’enquêter et de poursuivre les atrocités présumées en Ukraine, ni Moscou ni Kiev n’ont jamais ratifié le Statut de Rome pour reconnaître sa compétence. L’Ukraine a depuis donné une “dispense spéciale” à la CPI pour poursuivre les crimes de guerre sur son territoire, par DW.

Le gouvernement de Kiev a appelé à traduire en justice les dirigeants russes pour crimes de guerre comme l’une des conditions préalables à tout pourparler de paix. Moscou a rejeté des demandes telles que “absurdité” et dit qu’un tel tribunal serait entièrement illégitime,

La CPI a été calquée sur le tribunal ad hoc pour les crimes de guerre dans l’ex-Yougoslavie (TPIY), qui s’appuyait sur les pays de l’OTAN pour financer ses enquêtes et ses procès et faire appliquer ses verdicts. En 2002, avant l’entrée en vigueur du Statut de Rome, le Congrès américain a adopté une loi interdisant à tout Américain de coopérer avec la CPI ou d’extrader des citoyens américains pour y être jugés. L’American Service-Members’ Protection Act (également connu sous le nom de The Hague Invasion Act), a également autorisé “tous les moyens nécessaires et appropriés” de libérer tous les Américains détenus – ou leurs alliés – de la CPI.