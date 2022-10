Le flux de pétrole vers l’Allemagne reprend après que la Pologne a réparé une fuite d’oléoduc

VARSOVIE, Pologne – L’opérateur polonais d’un oléoduc vers l’Allemagne a déclaré samedi qu’il avait réparé les dommages qui avaient provoqué une fuite plus tôt cette semaine et que le flux de pétrole brut en provenance de Russie avait été entièrement rétabli.

Il a indiqué que la cause de la fuite survenue mardi dans un champ du centre de la Pologne fait toujours l’objet d’une enquête.

L’oléoduc Druzhba, qui signifie « amitié » en russe, a été construit dans les années 1960 et est l’un des plus grands systèmes d’oléoducs au monde, acheminant le pétrole brut de la Sibérie vers l’Europe centrale. Il se ramifie pour atteindre la Biélorussie, l’Ukraine, la Pologne, la Hongrie, l’Autriche et l’Allemagne.