Le flux de gaz naturel en Europe a été touché alors que Gazprom réduisait à nouveau la capacité de Nord Stream 1 | Actualité économique

Gazprom prévoit de réduire le flux de gaz naturel vers l’Europe – réduisant le gazoduc Nord Stream 1 à seulement 20% de sa capacité à partir de mercredi.

La société énergétique publique russe a déclaré que le “débit quotidien” serait coupé à partir de 4 heures du matin en raison des réparations nécessaires de l’équipement.

Russie réduit Nord Stream 1 à 40 % de sa capacité en juin et l’a mis hors ligne pour une pause de maintenance de 10 jours en juillet, blâmant le retour retardé d’une turbine Siemens en cours d’entretien au Canada.

Mais l’Allemagne a déclaré que la turbine n’était pas censée être utilisée avant septembre et qu’elle ne voyait aucune raison technique pour une nouvelle réduction de l’approvisionnement ce mois-ci.

Gazprom a déclaré avoir reçu des documents de Siemens et du Canada au sujet de la turbine, mais ils “ne suppriment pas les risques précédemment identifiés et soulèvent des questions supplémentaires”.

“De plus, il y a encore des questions ouvertes de Gazprom concernant les sanctions de l’UE et du Royaume-Uni, dont la résolution est importante pour la livraison du moteur à la Russie et la révision urgente d’autres moteurs à turbine à gaz pour la station de compression de Portovaya.”

Siemens Energy a déclaré que la turbine manquante était prête à être livrée mais que les documents douaniers nécessaires pour la faire entrer en Russie manquaient.

Il a déclaré que Gazprom, en tant que client, était tenu de les fournir.

Dépendant du gaz russe

Certaines parties de l’Europe dépendent du pétrole et du gaz de la Russie, et Nord Stream 1 est la plus grande liaison gazière russe vers le continent.

Il coule sous la mer Baltique jusqu’à l’Allemagne, la plus grande économie d’Europe, qui en dépend particulièrement.

Mais l’Europe affirme que la Russie a profité de cette dépendance, en utilisant son approvisionnement énergétique comme un outil de chantage contre les pays qui ont imposé des sanctions en raison de l’invasion de l’Ukraine.

Il y a craint que la Russie ne coupe le flux de gaz cet hiverenvoyant l’Allemagne en récession et poussant les prix à la hausse pour les consommateurs.

Hausse massive des prix de l’énergie

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré plus tôt ce mois-ci que les sanctions de l’Occident pourraient entraîner des hausses massives des prix de l’énergie pour les consommateurs du monde entier.

Mais le Kremlin a également déclaré qu’il n’était pas intéressé par l’arrêt complet de l’approvisionnement en gaz de l’Europe.

Cela causerait une grande douleur à certains pays européens, mais cela signifierait également une perte de revenus pour la Russie.

La Russie est le premier exportateur mondial de gaz naturel et le deuxième exportateur de pétrole après l’Arabie saoudite.

L’Europe tire environ 40 % de son gaz et 30 % de son pétrole de la Russie.