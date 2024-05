Le fluorure présent dans l’eau est-il potable pendant la grossesse ?

Le dernier

Un petit étude publiée lundi suggèrent que des niveaux plus élevés de fluorure consommés au cours du troisième trimestre de la grossesse étaient associés à un risque plus élevé de problèmes de comportement chez les enfants de la mère à l’âge de 3 ans. Les auteurs de l’étude, financée en partie par les National Institutes of Health et l’Environmental Protection Agency et publiée dans la revue JAMA Network Open, estiment qu’il s’agit de la première à examiner les liens entre l’exposition prénatale au fluorure et le développement de l’enfant parmi les familles vivant dans aux États-Unis, où le fluorure est souvent ajouté aux réserves d’eau communautaires pour prévenir les caries dentaires.

Les auteurs de l’étude et certains chercheurs extérieurs ont déclaré que les résultats devraient inciter les décideurs politiques à évaluer la sécurité de la consommation de fluorure pendant la grossesse.

« Je pense que c’est un signe d’avertissement », a déclaré le Dr Beate Ritz, épidémiologiste environnementale à l’école de santé publique Fielding de l’UCLA.

Mais d’autres experts ont averti que l’étude présentait plusieurs limites importantes qui rendaient difficile l’évaluation des effets potentiels de la consommation de fluorure pendant la grossesse.

« Il n’y a rien dans cette étude qui m’alarme ou qui me ferait recommander aux femmes enceintes d’arrêter de boire de l’eau du robinet », a déclaré le Dr Patricia Braun, professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de l’Université du Colorado et porte-parole de l’American Academy of Medicine. Pédiatrie.

L’arrière-plan

Le fluor renforce l’émail des dents et des recherches suggèrent que boire de l’eau additionnée de fluor peut réduire les caries jusqu’à 25 pour cent. De nombreuses communautés aux États-Unis ont ajouté du fluorure à leur eau pour cette raison depuis les années 1940, une pratique largement considérée comme une pratique majeure. réussite en matière de santé publique. En 2020, 63 pour cent des personnes aux États-Unis vivait dans des zones avec au moins 0,7 milligrammes par litre de fluorure dans l’eau – considéré comme optimal pour la prévention des caries – bien que certaines zones aient des niveaux qui sont plus élevésen partie à cause de la teneur naturellement élevée en fluorure des eaux souterraines.

Ces dernières années, plusieurs études de Mexique et Canada ont suggéré que l’exposition au fluorure pendant la grossesse est liée à des scores légèrement inférieurs aux tests d’intelligence et d’autres mesures de Fonction cognitive chez les enfants.

Mais des études récentes de Espagne et Danemark Je n’ai trouvé aucun lien de ce type.

Il existe un « débat controversé » sur la fluoration de l’eau, a reconnu Ashley Malin, professeur adjoint d’épidémiologie au Collège de santé publique et des professions de santé de l’Université de Floride et auteur principal de la nouvelle étude. La question fait actuellement l’objet d’un procès déposée par l’organisation à but non lucratif Food and Water Watch et d’autres groupes contre l’Agence de protection de l’environnement. L’organisation à but non lucratif affirme que la fluoration de l’eau présente un risque pour la santé des enfants.

La recherche

L’étude a porté sur un groupe de 229 personnes, principalement faible revenu Des femmes enceintes hispaniques de Los Angeles qui étaient déjà suivies dans d’autres recherches. La plupart des femmes vivaient dans des zones où l’eau était fluorée. Les chercheurs ont mesuré les niveaux de fluorure dans leur urine lors d’un seul test au cours du troisième trimestre. Puis, lorsque leurs enfants avaient 3 ans, les mères remplissaient le Liste de contrôle du comportement des enfants d’âge préscolaireune mesure utilisée pour détecter les problèmes émotionnels, comportementaux et sociaux.

Dans l’ensemble, 14 pour cent des enfants avaient un score total dans la fourchette « clinique limite » ou « clinique », ce qui signifie qu’un médecin pourrait vouloir les surveiller ou les évaluer, ou leur fournir un soutien supplémentaire, a déclaré le Dr Malin. Et en moyenne, des niveaux plus élevés de fluorure dans l’urine des mères étaient corrélés à un risque plus élevé de problèmes de comportement chez les enfants. Les chercheurs ont découvert que les femmes dont les taux de fluorure urinaire se situent au 75e centile étaient 83 pour cent plus susceptibles d’avoir des enfants présentant des problèmes de comportement limites ou cliniquement significatifs que les femmes dont les taux se situent au 25e centile.

Les principaux problèmes signalés par les mères étaient la réactivité émotionnelle, c’est-à-dire la tendance à réagir de manière excessive ; des plaintes somatiques, telles que des maux de tête et des maux d’estomac ; anxiété; et les symptômes liés à l’autisme (bien que ces symptômes à eux seuls ne suffisent pas pour un diagnostic d’autisme).

Les chercheurs n’ont trouvé aucune association avec d’autres symptômes comportementaux comme l’agressivité ou les problèmes de concentration.

Les résultats sont importants et s’ajoutent aux preuves suggérant que la consommation prénatale de fluorure peut affecter le développement du cerveau, a déclaré Joseph Braun, professeur d’épidémiologie et directeur du Centre pour la santé environnementale des enfants à l’Université Brown, qui n’a pas participé à la recherche. Cela dit, les augmentations des scores comportementaux étaient relativement faibles – environ deux points sur une échelle de 28 à 100 pour les problèmes de comportement globaux. Il est difficile de dire si une telle différence pourrait être perceptible chez un enfant en particulier, a-t-il déclaré.

Mais étant donné l’ampleur de la fluoration de l’eau, a-t-il ajouté, même des changements de comportement mineurs chez les enfants pourraient avoir un impact significatif sur l’ensemble de la population.

Les limites

L’étude était relativement petite et n’incluait pas un groupe diversifié de femmes. Il ne tient pas compte de nombreux facteurs pouvant affecter le développement de l’enfant, notamment la génétiquela nutrition maternelle, l’environnement familial et le soutien communautaire, ont déclaré plusieurs experts non impliqués dans l’étude.

Les données auraient également été plus solides si les chercheurs avaient mesuré le fluorure dans des échantillons d’urine à plusieurs moments de la grossesse et collecté des informations sur l’eau du robinet, l’eau en bouteille et la consommation de thé pour mieux comprendre comment chacun contribuait aux niveaux de fluorure des femmes, ont déclaré les experts. Les thés noirs et verts peuvent contenir des niveaux élevés de fluorure.

La liste de contrôle du comportement des enfants d’âge préscolaire utilisée pour évaluer les enfants de 3 ans est considérée comme une mesure fiable du comportement des enfants. Mais cela n’a pas pris en compte le fait que les symptômes peuvent changer en fréquence et en intensité au cours de la petite enfance, a déclaré Catherine Lord, experte en autisme et troubles associés à la faculté de médecine de l’Université de Californie à Los Angeles.

Le Dr Lord, qui n’a pas participé à la recherche sur le fluorure, a ajouté que la liste de contrôle n’est pas considérée comme un moyen fiable de diagnostiquer l’autisme.

Il serait également utile de suivre les enfants pour voir si les comportements problématiques persistaient au-delà de l’âge de 3 ans, a déclaré Melissa Melough, professeure adjointe de sciences de la nutrition à l’Université du Delaware, qui n’a pas participé à la recherche.

Et après

Même si les experts ont convenu qu’une recherche plus approfondie était nécessaire pour démêler les effets potentiels de l’exposition prénatale au fluorure, ils avaient des opinions divergentes sur les résultats de l’étude.

Le Dr Malin a déclaré que, sur la base de ses conclusions et des preuves d’études antérieures, il pourrait être judicieux pour les femmes de limiter leur consommation de fluorure pendant la grossesse, un point de vue repris par le Dr Ritz et d’autres.

« Pour moi, ce qu’il faut retenir est le suivant : protégez la grossesse », a déclaré Marcela Tamayo-Ortiz, épidémiologiste environnementale à la Mailman School of Public Health de l’Université de Columbia, qui étudie les expositions prénatales depuis plus de deux décennies.

Mais l’American Dental Association a déclaré dans un communiqué que l’organisation maintenait sa recommandation de « se brosser les dents deux fois par jour avec un dentifrice fluoré et de boire de l’eau fluorée de manière optimale ».

Et le Dr Nathaniel DeNicola, obstétricien-gynécologue et expert en santé environnementale du comté d’Orange, en Californie, a déclaré qu’il ne conseillerait pas à ses patientes enceintes d’éviter l’eau fluorée sur la base de l’étude, car « ce n’est pas concluant ».

Le Dr Melough a déclaré qu’elle ne pensait pas que les femmes devraient être alarmées par ces résultats. Mais, a-t-elle ajouté, même s’il est clair que le fluorure aide à réduire les caries, il est possible que son ajout à l’eau « puisse avoir des conséquences inattendues », et les décideurs politiques devraient continuellement évaluer cette pratique à mesure que de nouvelles connaissances scientifiques émergent.

Vous pouvez connaître les niveaux de fluorure dans votre eau locale en contactant votre service des eaux ou en vérifiant le Site Web My Water’s Fluoride du CDC. Si vous souhaitez réduire votre consommation de fluorure, disent les experts, limitez la quantité de thé noir ou vert que vous buvez. Vous pouvez également acheter certains filtres à eau qui éliminent une partie du fluorure. Il n’y a aucune raison d’arrêter de vous brosser les dents avec un dentifrice au fluor – il suffit de ne pas l’avaler.