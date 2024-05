Le fluorure pendant la grossesse pourrait-il affecter le développement des enfants ? Une étude suggère un lien

De nouvelles recherches suggèrent que l’exposition au fluorure pendant la grossesse pourrait être liée à des problèmes neurocomportementaux chez les enfants. Mais même les auteurs de l’étude – qui ont été incités à examiner la question sur la base de préoccupations antérieures concernant le fluorure prénatal – affirment qu’il est trop tôt pour arrêter d’ajouter ce minéral anti-carie à l’eau potable.

La nouvelle étude a révélé que les femmes qui avaient des niveaux plus élevés de fluorure pendant la grossesse ont rapporté plus tard que leurs enfants étaient plus susceptibles d’avoir des crises de colère, de se plaindre de vagues maux de tête et d’estomac et de présenter d’autres symptômes neurocomportementaux à l’âge de 3 ans.

L’étude, la première du genre aux États-Unis, intervient alors qu’un nombre croissant de villes choisissent d’interdire le fluorure dans les systèmes d’eau publics.

« Je ne pense pas que nous en soyons au point où nous disons que l’eau ne devrait pas être fluorée. C’est généralement considéré comme l’une des plus grandes victoires en matière de santé publique, certainement pour la communauté dentaire », a déclaré l’auteur de l’étude Tracy Bastain, professeur agrégé de sciences cliniques de la population et de santé publique à la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud.

« Mais nos résultats me font réfléchir », a déclaré Bastain. « Les personnes enceintes devraient probablement boire de l’eau filtrée. »

L’étude, publiée lundi dans Réseau JAMA ouvert, ont analysé des échantillons d’urine prélevés sur 229 femmes au cours de leur troisième trimestre de grossesse. Les participantes à l’étude étaient principalement des femmes hispaniques vivant à Los Angeles et faisaient partie des recherches en cours menées par l’USC. MADRES Centre pour les disparités en matière de santé environnementale. Le centre s’efforce de comprendre comment une variété de toxines et d’autres risques environnementaux affectent les communautés à faible revenu et autres communautés marginalisées.

Pour la nouvelle étude, les chercheurs ont demandé aux mamans de remplir un formulaire liste de contrôle pour évaluer la santé émotionnelle et comportementale de leurs enfants à l’âge de 3 ans.

Les enfants dont les mères avaient des niveaux plus élevés de fluorure dans l’urine étaient 83 % plus susceptibles de présenter une série de problèmes neurocomportementaux, notamment de l’anxiété, une réactivité émotionnelle et des plaintes physiques, telles que des maux de tête et des maux d’estomac inexpliqués, selon les formulaires remplis par les mères.

Les formulaires comprenaient également des questions sur les symptômes pouvant être associés aux troubles du spectre autistique, comme la tendance à ne pas établir de contact visuel.

Alors que les enfants dont les mères avaient des niveaux plus élevés de fluorure avaient plus de chances de présenter des symptômes comportementaux, selon l’étude, Bastain a fortement mis en garde contre l’interprétation des résultats comme autre chose qu’une association possible.

« Cela ne signifie certainement pas que l’enfant est autiste. Nous n’avons même pas d’informations sur le diagnostic de l’autisme » pour les enfants participant à l’étude, a-t-elle déclaré.

Les National Institutes of Health et l’Environmental Protection Agency ont financé l’étude de l’USC.

Bastain a déclaré que l’équipe de recherche souhaitait examiner spécifiquement les effets potentiels du fluorure sur le développement de l’enfant en raison des préoccupations soulevées par d’autres scientifiques.

Une étude de 2019 publiée dans JAMA Pédiatriepar exemple, ont découvert que les niveaux de QI étaient légèrement inférieurs chez les enfants de 3 et 4 ans dont les mères avaient des taux de fluorure plus élevés dans l’urine lorsqu’elles étaient enceintes.

Le Dr Mark Moss, directeur de la division de santé dentaire publique à l’école de médecine dentaire de l’université de Caroline de l’Est à Greenville, en Caroline du Nord, s’attend à ce que les résultats « fassent sensation », mais appelle à la prudence.

« C’est quelque chose qui mérite un examen plus approfondi », a déclaré Moss, qui n’a pas participé à la nouvelle étude. « Mais en termes de pratique de santé publique, non, cela ne va pas au point d’appuyer sur le bouton pause » sur la fluoration.

Les symptômes neurocomportementaux identifiés par les mamans de l’étude ne correspondaient pas nécessairement au niveau du diagnostic clinique.

« Dire qu’il y a eu une augmentation des risques pour quelque chose qui est à la limite subclinique, il est difficile de dire que cela justifie maintenant un réexamen de la santé publique », a déclaré le Dr Nathaniel DeNicola, obstétricien-gynécologue en pratique privée à Yorba Linda, en Californie. .

Pourtant, DeNicola, qui héberge un podcast sur les effets possibles des toxines environnementales sur la santé de la grossesse, recommande à ses patientes enceintes d’utiliser des filtres à eau pour éliminer d’autres produits chimiques potentiellement nocifs, comme les pesticides. Il n’a pas été impliqué dans la nouvelle recherche.

L’un des points forts de l’étude, a déclaré DeNicola, est que les auteurs ont tenté de prendre en compte l’exposition au plomb, qui est bien connu pour causer des problèmes de développement neurologique chez les enfants. Mais les niveaux de plomb n’ont été mesurés qu’au cours du premier trimestre de la grossesse et ne correspondaient pas au moment où les échantillons de fluorure étaient prélevés.

L’étude présentait plusieurs défauts.

Les chercheurs n’ont pas pu dire si les femmes participant à l’étude buvaient de l’eau fluorée. L’étude MADRES peut ne pas s’appliquer à d’autres populations ou régions du pays. Et les chercheurs n’ont pas testé les niveaux de fluorure chez les enfants eux-mêmes.

Des experts non associés à la nouvelle étude ont déclaré qu’un seul échantillon d’urine prélevé une fois pendant la grossesse n’est guère une indication fiable d’une véritable exposition au fluorure. Bastain a reconnu que des échantillons prélevés sur une période de 24 heures auraient été « un peu plus idéaux ».

« Si les chercheurs veulent vraiment étudier les apports en fluorure et leurs effets sur la santé, une étude approfondie doit être entreprise dans les zones d’eau naturellement fluorée à partir de faibles concentrations et de concentrations plus élevées », a déclaré le Dr Johnny Johnson, dentiste pédiatrique et président de l’American Fluoridation Society. « Des domaines comme celui-ci existent aux États-Unis et peuvent facilement être réalisés pour enquêter sur tout effet sur la santé. »