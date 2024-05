Le fluor pendant la grossesse peut nuire au développement cérébral de l’enfant (étude)

Une nouvelle étude suggère un lien entre un apport accru en fluorure pendant la grossesse et les problèmes de comportement des tout-petits.

Les enfants exposés dans l’utérus à des niveaux plus élevés de fluorure – un minéral présent naturellement dans l’eau en quantités variables – étaient plus susceptibles de souffrir de crises de colère, de maux de tête, de maux d’estomac, d’anxiété et de symptômes liés à l’autisme, selon une étude. publié lundi dans JAMA Network Open.

Les enfants dont les mères avaient des niveaux plus élevés de fluorure étaient 83 % plus susceptibles de présenter des problèmes de comportement « internalisés », selon les auteurs de l’étude. Getty Images

« L’exposition au fluorure pendant la grossesse ne signifie pas qu’un enfant connaîtra de plus grands problèmes neurocomportementaux », a déclaré au Post Tracy Bastain, auteur principal de l’étude et professeur agrégé de sciences cliniques de la population et de santé publique à la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud.

« Nous avons trouvé une association entre une exposition prénatale plus élevée et davantage de problèmes neurocomportementaux à l’âge de 3 ans, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour établir un lien de causalité », a-t-elle expliqué.

Les données de l’étude proviennent de l’USC Centre MADRES pour les disparités en matière de santé environnementale.

MADRES suit des familles majoritairement hispaniques de Los Angeles, depuis la grossesse jusqu’à l’enfance.

Les chercheurs ont calculé l’exposition au fluorure à partir d’échantillons d’urine prélevés auprès de 229 femmes enceintes au cours de leur troisième trimestre.

Les enfants dont les mères avaient des niveaux plus élevés de fluorure étaient 83 % plus susceptibles de présenter des problèmes de comportement « internalisés », selon les auteurs de l’étude.

Aucun lien n’a été trouvé avec des « comportements d’extériorisation » tels que l’agressivité et les problèmes d’attention.

« Il n’y a aucun bénéfice connu pour le fœtus à l’ingestion de fluorure », a déclaré l’un des auteurs de l’étude. Getty Images/iStockphoto

« Il s’agit de la première étude basée aux États-Unis à examiner cette association », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Ashley Malin, professeur adjoint d’épidémiologie au Collège de santé publique et des professions de santé et au Collège de médecine de l’Université de Floride. a déclaré dans un communiqué.

« Nos résultats sont remarquables, étant donné que les femmes de cette étude ont été exposées à des niveaux de fluorure assez faibles – des niveaux typiques de celles vivant dans les régions fluorées d’Amérique du Nord », a-t-elle ajouté.

Les communautés ajoutent du fluor à leur eau potable depuis des décennies pour aider à prévenir la carie dentaire.

Il a été démontré que le fluor renforce l’émailinhibe la croissance des bactéries et reconstituer les minéraux perdus.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, à partir de 2020plus de 209 millions de personnes, soit 72,7 % de la population américaine, reçoivent de l’eau fluorée via les réseaux publics d’eau.

Les chercheurs suggèrent aux femmes enceintes de boire de l’eau du robinet filtrée – « même certains filtres de pichet de table filtrent très bien le fluorure ». Getty Images

Cependant, le mouvement anti-fluoration espère réduire ce nombre. Les anti-fluoration affirment que la fluoration viole leur liberté en matière de santé, certains ont même réussi à faire pression pour des interdictions dans leurs villes.

D’autres soulignent une étude canadienne de 2019 dans la revue JAMA Pediatrics qui a lié des niveaux plus élevés d’exposition au fluorure pendant la grossesse à des scores de QI inférieurs pour les enfants de 3 et 4 ans.

Les auteurs de cette étude n’ont pas recommandé l’interdiction de la fluoration, mais ont déclaré que « ces résultats indiquent la nécessité éventuelle de réduire l’apport en fluorure pendant la grossesse ».

Les auteurs de la nouvelle étude ne disent pas non plus que l’eau ne devrait pas être fluorée, mais suggèrent plutôt la « nécessité d’établir des recommandations pour limiter l’exposition au fluorure pendant la période prénatale ».

« Il n’y a aucun bénéfice connu pour le fœtus à l’ingestion de fluorure », a déclaré Malin. « Et pourtant, plusieurs études menées en Amérique du Nord suggèrent qu’il pourrait y avoir un risque assez important pour le développement du cerveau pendant cette période. »

Bastain a déclaré au Post que des études menées en Amérique du Nord au cours des sept dernières années ont associé l’exposition au fluorure pendant la grossesse à des effets indésirables tels qu’une réduction du QI, des symptômes accrus de TDAH et une altération de la fonction exécutive et de la cognition.

Bastain et ses collègues prévoient d’explorer comment l’exposition au fluorure pendant la grossesse affecte le développement cérébral des nourrissons.

En attendant, l’équipe de recherche suggère aux femmes enceintes de boire de l’eau du robinet filtrée – « même certains filtres de pichet de table filtrent très bien le fluorure », a déclaré Bastain.