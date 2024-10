Le flot d’armes fantômes ralentit après la réglementation. Il est également contesté devant la Cour suprême

WASHINGTON– Guy Boyd traînait avec des amis qu’il connaissait depuis des années à Ann Arbor, dans le Michigan, la nuit où un coup de feu accidentel lui a arraché la tête.

Les lycéens étaient trop jeunes pour acheter des armes légalement, mais lois fédérales et étatiques ne s’est pas appliqué au kit de pièces d’arme à feu que son meilleur ami a acheté en ligne et s’est assemblé lui-même pour façonner ce qu’on appelle pistolet fantôme.

D’une manière ou d’une autre, l’arme a explosé et un coup de feu a touché Boyd à l’œil. Il ressentit une douleur brûlante dans la tête et sa vision devint rouge. «Je me souviens avoir entendu: ‘Je t’aime, mon frère.’ Et je l’ai répondu, mais je ne savais pas qui l’avait dit », a déclaré Boyd.

Il a passé près d’une semaine à l’hôpital après cette nuit de mai 2021. Des fragments de balle et d’os restent incrustés dans son cerveau, provoquant des convulsions qui font que son rêve d’aller dans une école culinaire à New York semble désespérément hors de portée.

« Avant, j’étais en bonne santé, je jouais au football et je n’avais aucun problème médical », a déclaré Boyd, aujourd’hui âgé de 20 ans. « Et maintenant, c’est une chose après l’autre. »

Une administration Biden règle adopté l’année suivante, empêche désormais les adolescents et les personnes qui ne peuvent pas passer une vérification d’antécédents d’acheter les kits. Mais les fabricants et les groupes de défense des droits des armes à feu ont fait objection devant les tribunaux, et mardi, la Cour suprême entendra les arguments sur le maintien du règlement.

« La majorité conservatrice du tribunal pourrait se montrer quelque peu sceptique quant à la portée de l’ATF ici, à la fois en tant qu’agence fédérale et en matière de droits des armes à feu », a déclaré Timothy Lytton, professeur à la faculté de droit de l’université d’État de Géorgie, en faisant référence au Bureau of Alcohol. Tabac, armes à feu et explosifs.

Le nombre d’armes fantômes dans le pays a grimpé en flèche ces dernières années, passant de moins de 4 000 en 2018 à près de 20 000 récupérées sur les scènes de crime en 2021, selon les données du ministère de la Justice. Depuis l’entrée en vigueur de la réglementation, plusieurs villes signalent que le nombre d’armes à feu de fabrication privée récupérées sur les scènes de crime s’est stabilisé ou a diminué.

Les armes fantômes sont des armes à feu de fabrication privée sans numéro de série. Le règlement de 2022 se concentrait sur ceux vendus en ligne dans des kits contenant tout le nécessaire pour construire une arme à feu fonctionnelle – parfois en moins de 30 minutes, selon des documents judiciaires.

Les kits, longtemps populaires auprès des amateurs, étaient considérés comme des pièces d’armes à feu plutôt que des armes à feu en vertu de la loi fédérale, donc en acheter un ne nécessitait pas le type de vérification des antécédents et de l’âge que proposent les magasins d’armes agréés.

Cela a également rendu ces produits populaires, selon les autorités, auprès des personnes qui ne pouvaient pas légalement acheter une arme à feu, y compris celles qui avaient moins de 21 ans ou qui ne pouvaient pas passer une vérification d’antécédents. Sans numéro de série, les armes fantômes trouvées sur les scènes de crime sont également presque impossibles à retracer.

Les kits peuvent toujours être vendus, mais après de nouvelles réglementations et une série de poursuites locales contre les fabricants, la police a vu le nombre d’armes fantômes récupérées diminuer dans des villes comme New York, Los Angeles et Philadelphie, selon des documents judiciaires.

« Nous les avons vu disparaître considérablement des radars, je pense, à cause de cette réglementation », a déclaré Adam Garber, directeur exécutif du groupe de prévention de la violence armée CeaseFirePA, basé à Philadelphie, où un fusillade de masse effectuée avec un pistolet fantôme de type AR-15 a fait cinq morts.

À Baltimore, une ville longtemps en proie à la violence armée, les récupérations d’armes fantômes ont diminué l’année dernière pour la première fois depuis 2019, selon des documents judiciaires.

« Le plus gros problème est que les personnes qui ne sont pas en mesure d’acheter une arme à feu, qu’elles soient adultes interdites ou âgées de moins de 21 ans, ont pu acheter ces armes par la poste et sur Internet », a déclaré le commissaire de police Richard Worley. « En fin de compte, nous voulons moins de violence. Nous devons simplement limiter cela du mieux que nous pouvons en retirant les armes illégales de la rue. »

Mais l’industrie et les groupes de défense des droits des armes à feu affirment que l’ATF a dépassé les limites en ciblant un produit qui était légal depuis longtemps. Plus de deux douzaines d’États à tendance républicaine ont soutenu ces arguments dans des documents déposés devant la Cour suprême.

« Quelle que soit la sagesse de la règle finale de l’ATF ou l’importance des préoccupations politiques des pétitionnaires, la règle finale dépasse l’autorité statutaire de l’ATF. Et cela devrait être la fin de l’affaire », ont déclaré les États dans le mémoire rédigé par le bureau du procureur général de Virginie occidentale.

Il existe de nombreuses façons d’obtenir des armes à feu, et la meilleure façon de lutter contre la violence est d’appliquer les lois déjà en vigueur, a déclaré Lawrence Keane, vice-président senior et avocat général de la National Shooting Sports Foundation, un groupe industriel. « Personne ne veut voir un produit utilisé pour nuire à autrui, qu’il s’agisse d’une arme à feu, d’une batte ou d’une voiture. Mais ce sont des problèmes de justice pénale. Le Congrès devra agir », a-t-il déclaré.

La Cour suprême, par un vote de 5 contre 4est intervenu auparavant pour maintenir le règlement en vigueur pendant la bataille juridique. Le juge en chef John Roberts et la juge Amy Coney Barrett se sont joints aux trois libéraux du tribunal pour former une majorité, mais quatre juges conservateurs auraient maintenu la réglementation en suspens pendant que l’affaire se déroulait.

Les juges ont élargi le droit aux armes à feu en 2022 avec un avis historique selon lequel les traditions historiques du pays, plutôt que les préoccupations modernes en matière de sécurité publique, déterminent quelles lois sur les armes à feu peuvent rester en vigueur.

L’affaire des armes fantômes, cependant, ne concerne pas directement le deuxième amendement. Au lieu de cela, il traite des pouvoirs des agences fédérales. C’est un domaine dans lequel les juges conservateurs se sont souvent montrés profondément sceptiques, annuler une décision vieille de 40 ans cela a permis aux agences fédérales de tous bords de tout réglementer plus facilement, de l’environnement à la protection des consommateurs.

La Cour suprême a également invalidé l’administration Trump. interdiction des stocks de bossesun accessoire d’arme à feu qui permet aux armes semi-automatiques de tirer à une cadence comparable à celle des mitrailleuses et qui a été utilisé lors de la fusillade de masse moderne la plus meurtrière du pays à Las Vegas.

Le tribunal a estimé que même si les crosses à percussion permettent un tir rapide, l’agence avait eu tort de les classer comme mitrailleuses illégales car elles nécessitent plus d’intervention de la part du tireur pour fonctionner.

Les adversaires de la règle des armes fantômes affirment que l’administration Biden a également outrepassé ses limites avec sa nouvelle réglementation.

« Le résultat attendu de la décision de l’ATF n’était pas simplement de réglementer cette industrie mais de la détruire », ont écrit les avocats représentant Jennifer VanDerStok, une enseignante du secondaire du Texas qui possède des pièces d’armes à feu qu’elle souhaite transformer en armes à feu, ainsi que des fabricants de kits et d’armes à feu. groupes de défense des droits.

Ils comparent les kits aux kits de voitures derby en pin populaires auprès des Boy Scouts, qui comprennent des roues, des clous et un bloc de bois à sculpter et poncer pour en faire une voiture jouet.

Le gouvernement, de son côté, affirme dans des documents judiciaires que les kits ressemblent davantage à des étagères Ikea : le magasin ne pouvait pas éviter une taxe sur les articles ménagers simplement en prétendant vendre des « kits de pièces de meubles ».