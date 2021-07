Paire suivait l’Argentin Diego Schwartzman 6-3, 6-4, 5-0 sur le court deux lorsqu’une série de retours en douceur directement dans le filet depuis le service de son adversaire a provoqué une violation de « mauvais esprit sportif ».

De retour à son siège, il a demandé à l’arbitre Mohamed Lahyani de lui permettre de voir un kiné – une demande qui a été rejetée par un fonctionnaire perdant patience.

« je ne vais pas appeler le kiné« , a déclaré Lahyani. « Il faut faire preuve de plus de sportivité. Vous devez essayer de faire de votre mieux.«

« Tu perds le temps de tout le monde, » a crié un fan déçu depuis les gradins.

Cela enrage Paire, qui rechigne plus tard : « Je ne me soucie pas des gens. Je joue pour moi et c’est tout.«

Gagnant seulement deux de ses 19 matches, cela a été une saison à oublier pour le personnage controversé.

Et il est apparu qu’une lourde amende aurait pu être sur le point de rendre son 2021 encore plus misérable, avec les règles stipulant: « Un joueur doit faire de son mieux pour gagner un match lorsqu’il participe à un tournoi du Grand Chelem. La violation de cette section soumet un joueur à une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 $ pour chaque violation. »

« Vous perdez le temps de tout le monde », crie quelqu’un dans la foule lors du dernier match de la défaite 6-3 6-4 6-0 de Benoit Paire contre Diego Schwartzman. A été remis une violation de code pour un manque d’effort… – George Bellshaw (@BellshawGeorge) 29 juin 2021

Lors de sa conférence de presse d’après-match, Paire a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la violation.

« J’ai raté deux retours dans le filet, comme je l’ai fait dans les deux premiers sets et parce que c’est 5-0 pour lui et qu’il n’a fait aucune erreur et j’en ai raté deux, c’est un avertissement, je pense 5-0 30-0 dans le troisième set n’est pas le bon moment pour mettre un avertissement à ce sujet », il a expliqué plus loin.

« Je pense que j’ai fait de mon mieux en début de match. Mentalement ce n’est pas facile pour moi depuis qu’on recommence. J’ai dit à la presse à chaque fois avec la bulle que ce n’est pas pour moi.

« Je fais de mon mieux quand je suis dans la bulle, mais pour moi, jouer au tennis comme ça est impossible. Alors je fais de mon mieux. C’est toujours pareil, c’est la bulle ici. Pour moi, mentalement, c’est dur pour moi. «

Avait-il confirmé que l’affaire de Benoit Paire avait été examinée et qu’il ne serait pas condamné à une amende, malgré le fait qu’il ait reçu une violation du code pour manque d’effort. https://t.co/W7MLP483hg – George Bellshaw (@BellshawGeorge) 5 juillet 2021

« JE [pulled] sorti la semaine dernière d’Eastbourne parce que mentalement je n’étais pas assez bon », Paire continua.

« Cette semaine, j’ai fait de mon mieux et lorsque vous faites de votre mieux, vous recevrez un avertissement parce que vous ne faites pas de votre mieux. Je ne suis pas d’accord. »

« J’aime le tournoi » il a insisté.

« Quand j’ai commencé la tournée, j’ai dit que je n’aimais pas le tournoi mais je l’aime vraiment maintenant. Cette chose que je n’aime pas, c’est la façon dont ils nous traitent, comme rester dans [the] bulle [when] tout le monde est dehors dans la ville. Je ne comprends pas. »

Amendes du tableau principal de la WTA jusqu’à présent : Mladenovic (conduite antisportive) : 7 500 $ Pavlyuchenkova (conduite antisportive) : 3 000 $ – George Bellshaw (@BellshawGeorge) 5 juillet 2021

Alors que la plaidoirie de Paire l’a vu s’en tirer sans punition financière, comme le rapporte Metro, d’autres n’ont pas partagé la même chance.

Stefanos Tsitsipas a été frappé d’une amende de 3 000 $ pour entraînement après avoir perdu au premier tour, et Correntin Moutet doit débourser 2 500 $ pour conduite antisportive.

Radu Albot et James Duckworth ont tous deux été sanctionnés de 2 500 $ pour abus de raquette, tandis que l’Aussie grossier Nick Kyrgios a deux amendes distinctes pour obscénité audible totalisant 5 500 $, car Dan Evans doit payer 3 000 $ pour avoir commis la même infraction.

Le match féminin a également vu Anastasia Pavyluchenkova et Kristina Mladenovic enfreindre les règles.

Pavlyuchenkova a une charge de 3 000 $ pour naviguer, tandis que 7 500 $ de Mladenovic est la plus grosse amende unique trouvée n’importe où dans le tournoi et est censée être liée à un incident hors du terrain.