Le flop de la Ligue Europa, Ole Gunnar Solskjaer, sera récompensé par un NOUVEAU contrat de trois ans malgré son dernier échec

Solskjaer a enduré encore plus de chagrin européen lorsque son équipe s’est retrouvée du mauvais côté d’une séance de tirs au but extraordinaire contre l’équipe de la Liga Villarreal à Gdansk.

La course à la finale de la Ligue Europa fait suite à une sortie anticipée de la Ligue des champions de cette saison, où United s’est écrasé en phase de groupes.

Les performances du Norvégien en championnat, cependant, représentaient une amélioration par rapport aux campagnes précédentes, mais avec 14 points les séparant de Manchester City de Pep Guardiola au sommet du tableau de la Premier League, il est clair qu’un travail sérieux doit être fait pour combler le fossé entre le deux clubs de Manchester.

Mais en ce qui concerne la salle de conférence United, Solskjaer est l’homme qui supervise leur ascension au niveau supérieur au milieu des informations selon lesquelles le club est sur le point de lui donner une prolongation de trois ans et un trésor de guerre abondant à partir duquel attaquer. le marché des transferts d’été.

Le Norvégien, en charge depuis décembre 2018, a un contrat en cours qui expire à la fin de la saison prochaine.

Un rapport du Telegraph indique que Solskjaer se verra bientôt proposer un nouvel accord à signer, qui comprendrait également un mandat lui permettant de signer au moins quatre signatures à des postes clés.

Il a été spéculé que United cherche des renforts au centre de la défense et au milieu de terrain, un ailier droit et un attaquant pour renforcer leurs rangs.

Cependant, l’incapacité de Solskjaer à vaincre Villarreal – la septième meilleure équipe d’Espagne au classement de la ligue – a conduit à se demander s’il possède le même type de tactique que beaucoup des meilleurs entraîneurs européens peuvent revendiquer.

Il n’a effectué qu’un seul remplacement dans les 100 premières minutes de la finale de mercredi et a semblé permettre à Villarreal d’imprimer sa domination sur les procédures tout au long de la prolongation.

Solskjaer a également été critiqué par certains fans pour ne pas avoir amené Dean Henderson à remplacer David de Gea dans les buts pour les dernières minutes, étant donné que Henderson a un bilan bien supérieur en termes de sauvegarde des pénalités par rapport au gardien de but espagnol de United.

Ses détracteurs soulignent également le fait que son palmarès en compétitions de coupe laisse à désirer après avoir perdu plusieurs demi-finales avant d’être devancé par le spécialiste de Villarreal en Ligue Europa Unai Emery en Pologne.

« Il ne mérite pas une prolongation de contrat. Donnez-lui un soutien cet été si cela fonctionne la saison prochaine, puis donnez-lui un nouveau contrat, » a écrit un autre.

« Donnez-lui les 4 signatures, mais gardez le contrat à l’écart à moins qu’il ne monte un défi de titre sérieux la saison prochaine, se rende aux demi-finales de l’UCL et remporte un trophée », a convenu un autre fan.

Un autre a écrit: « Sont-ils fous, contrat de 3 ans pour quoi, pas de trophées à montrer et vous voulez prolonger le contrat. »

Cependant, ce vote de confiance potentiel du conseil d’administration de Manchester United envers Solskjaer peut indiquer que le club cherche à insérer une certaine stabilité au club après une sorte de manège managérial à Old Trafford dans l’ère post-Ferguson qui a vu les goûts de David Moyes, Louis van Gaal et Jose Mourinho vont et viennent.

Il reste également populaire auprès de la base de fans de Manchester United, ayant réussi à sortir de diverses périodes de #OleOut au cours de son mandat – mais si nous avons appris quelque chose sur la base de fans de United ces dernières semaines, c’est que s’ils sont mécontents, ils vous le feront tout savoir. à propos de ça.

Pour l’instant, le règne de Solskjaer a leur approbation – mais un autre échec à défier catégoriquement les honneurs de la ligue la saison prochaine, ou peut-être encore deux défaites en demi-finale, et tout pourrait changer en un clin d’œil.