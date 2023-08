Le flop de Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang vise les Bleus après le transfert de Marseille

Pierre-Emerick Aubameyang a apparemment critiqué Chelsea après son départ du club après une période désastreuse de 11 mois.

L’ancien capitaine d’Arsenal a rejoint les Blues depuis Barcelone en septembre de l’année dernière, mais il n’a disputé que 15 matches de Premier League – marquant un seul but.

Aubameyang a souffert d’un changement de pirogue presque immédiatement après son arrivée à Stamford Bridge, alors que Thomas Tuchel a été limogé et remplacé par Graham Potter – mais, s’adressant aux médias après avoir été officiellement dévoilé en tant que joueur marseillais, le joueur de 34 ans est apparu. pour faire allusion à d’autres raisons derrière son manque de temps de jeu.

Aubameyang n’a pas réussi à marquer lors de ses 16 dernières apparitions à Chelsea (Crédit image : Robin Jones/Getty Images)

« Je pense que c’est simple à expliquer », a déclaré Aubameyang aux journalistes lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était incapable de reproduire sa forme prolifique du Barca dans un maillot de Chelsea. « La manière dont j’ai été reçu aussi bien par les joueurs que par le staff, à Chelsea, le contexte était un peu différent. Parce que je suis arrivé à Chelsea en grande partie grâce à Thomas Tuchel [who he had previously played under at Borussia Dortmund]et une semaine plus tard, il avait été limogé.

« Les deux contextes n’étaient donc pas du tout similaires ; ce n’était pas facile pour moi, et cela a eu une influence. De là [the change of manager], je ne jouais pratiquement plus. Et puis plus tard, il y a eu des problèmes d’une autre nature qui n’étaient pas de ma faute.

Aubameyang a signé un contrat de trois ans avec Marseille vers la fin du mois dernier, revenant au football français une décennie après avoir quitté Saint-Etienne pour Dortmund.

L’international gabonais pourrait faire ses débuts mercredi prochain lors du match aller des éliminatoires de la Ligue des champions face au Panathinaikos.

Aubameyang en pré-saison avec Marseille (Crédit image : Ralf Treese/DeFodi Images via Getty Images)

Quant à Chelsea, ils viennent de signer leur septième été, concluant un contrat de 25 millions de livres sterling pour faire venir le gardien Robert Sanchez de Brighton samedi.

L’équipe de Mauricio Pochettino entame sa campagne 2023/24 à domicile contre Liverpool dimanche prochain.

