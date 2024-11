Le flop colossal au box-office qui a presque mis fin à la carrière de Kevin Costner

Dans un certain contexte historique, « Danse avec les loups » a non seulement remporté un Oscar, mais a également été un énorme succès au box-office, rapportant 424 millions de dollars dans le monde. Cela a conduit Costner à jouer dans une série de succès au début des années 90, notamment « Robin des Bois : Prince des Voleurs », « JFK » et « The Bodyguard ». Le seul véritable défaut de son palmarès à l’époque était la production cauchemardesque de « Waterworld », qui est devenue un désastre très médiatisé. Dans l’ensemble, cependant, Costner était au sommet de son art.

Au moment où Costner s’est impliqué, le développement d’une adaptation cinématographique de « The Postman » était au point mort après des années de peu de mouvement. (Brin, pour ainsi dire, avait initialement imaginé que Costner jouerait le personnage principal après avoir vu « Field of Dreams ».) Par chance, cependant, Costner a non seulement signé pour jouer le rôle principal, mais également pour prendre la présidence du réalisateur. Pour son deuxième passage à la barre, tous les regards étaient tournés vers le film. Brin, écrit sur son blog personnela expliqué que Costner avait rejeté la version précédente du scénario qui avait été écrite par Erik Roth :

« Kevin Costner est venu à bord, apportant toute sa puissance et son prestige au projet. Même si je n’ai jamais été consulté, il était néanmoins d’accord avec ma propre impression : qu’un personnage central méchant, incohérent et rapace pourrait être une mauvaise idée ! Réalisant instinctivement que le conte devrait être une question de décence, d’héroïsme et d’espoir, il a jeté tous les vieux brouillons lamentables et a embauché Brian Helgeland, scénariste estimé de « LA Confidential ».

Warner Bros. a financé et distribué « The Postman », le film ayant coûté la somme considérable de 80 millions de dollars avant de tenir compte du marketing (ou au nord de 150 millions de dollars en dollars d’aujourd’hui après ajustement à l’inflation). C’est l’argent des films de super-héros. Malheureusement pour WB et Costner, cela n’a pas rapporté d’argent au film de super-héros au box-office, pas plus que les critiques du côté du film.

En effet, « The Postman » obtient un taux d’approbation vraiment brutal de 17 % de la part des critiques. sur les tomates pourries. « Une énorme erreur de calcul dans l’auto-mythification du réalisateur et star Kevin Costner, ‘The Postman’ serait un bon moment loufoque s’il n’était pas aussi fatalement sérieux », pour citer le consensus critique du site Web. Pour aggraver les choses, le film est également sorti une semaine seulement après « Titanic », qui a battu tous les records au box-office. Cela a été un désastre, l’adaptation coûteuse de Costner ayant coûté à peine plus de 20 millions de dollars à l’échelle mondiale.