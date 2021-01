Le géant Google basé à Mountain View, en Californie, travaille sur un nouvel algorithme d’apprentissage automatique qui vise à remplacer les cookies de suivi par des alternatives axées sur la confidentialité. Google appelle le système Federated Learning of Cohorts (FLoC) et permettra aux entreprises d’envoyer des publicités à des groupes de clients potentiels plutôt qu’à des individus spécifiques. Le système utilise des algorithmes d’apprentissage automatique sur l’appareil pour créer des groupes de personnes ayant des habitudes de navigation similaires. Toutes les données analysées par les algorithmes sont gardées privées sur le navigateur et ne sont téléchargées nulle part ailleurs.

Google affirme que cette approche permettra effectivement aux utilisateurs individuels de se cacher dans la foule. Lundi 25 janvier, Google a publié de nouvelles données issues de simulations de la technique menées par l’équipe publicitaire de Google. Le géant de la technologie a déclaré que les résultats étaient presque aussi efficaces que les approches basées sur les cookies. « Nos tests de FLoC pour atteindre le marché et l’affinité avec Google Audiences montrent que les annonceurs peuvent s’attendre à voir au moins 95% des conversions par dollar dépensé par rapport à la publicité basée sur les cookies », a déclaré la société dans un article de blog.

Google prévoit de rendre son FLoC disponible pour des essais publics via une mise à jour de mars de Chrome. il testera également les cohortes avec les annonceurs au deuxième trimestre de cette année. En octobre 2020, Google a publié les premiers résultats de ses tests FLoC indiquaient que les cohortes basées sur les intérêts généraient une grande amélioration du rappel et de la précision par rapport au clustering aléatoire.

Bien que la technologie soit encore en développement, les tests suggèrent que FLoC pourrait offrir plus de confidentialité que de nombreux cookies de suivi.