Le flick soutient Lewandowski, le meilleur attaquant du monde, pour battre le record de Bundesliga

L’entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, a qualifié Robert Lewandowski de « meilleur attaquant du monde » et a déclaré qu’il pouvait battre l’un des plus anciens records de la Bundesliga lors des trois derniers matchs de la saison 2020-21.

Le Bayern pourrait remporter son neuvième titre consécutif en Bundesliga samedi en battant le Borussia Mönchengladbach à domicile. Ils ont sept points d’avance en haut du tableau avec trois jours de match à faire.

– Cahier d’initiés: Chelsea et City réfléchissent au déménagement de Lewandowski

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

Cependant, les yeux seront également tournés vers Lewandowski, qui est sur la bonne voie pour battre le record du plus grand nombre de buts marqués lors d’une saison de Bundesliga.

Le record est détenu par Gerd Muller qui a marqué 40 buts en une saison et Lewandowski en a 36 pour la saison 2020-21.

« Bien sûr, il est naturellement aussi concentré sur le record », a déclaré Flick lors d’une conférence de presse vendredi. « Mais il sait comment nous fonctionnons, que nous voulons gagner en premier. Si nous jouons un bon football, c’est lui qui en profite le plus. »

Le joueur de 32 ans, dont des sources ont déclaré qu’ESPN était courtisé par Manchester City et Chelsea, n’a eu besoin que de 26 apparitions pour atteindre ce décompte.

Après Gladbach, il aura l’occasion de battre ou d’ajouter au record lorsque le Bayern affrontera le SC Freiburg et le FC Augsburg.

Lewandowski était sur la bonne voie pour battre le record plus tôt dans la saison, mais il s’est blessé avec l’équipe nationale de Pologne, ce qui l’a exclu pour tous les matches sauf un en avril.

Hansi Flick a soutenu Robert Lewandowski pour battre le record du score. Photo par FC Bayern – Document / Getty Images

« Il a une énorme qualité. Nous parlons ici d’un footballeur de classe mondiale. Il est unique au monde en ce moment. Il a été le meilleur joueur de la surface ces deux dernières années. Il marque toujours plus de 30 buts, « Flick a ajouté.

« Il est incroyablement important pour le club et cette année, il s’est rapproché du but. Il est tout excité pour le record et nous verrons après ces trois matchs s’il l’a atteint. »

Le Bayern n’aura peut-être pas besoin d’attendre son match pour remporter le titre comme si le Borussia Dortmund prenait les trois points de la deuxième place du RB Leipzig.

Flick a gardé le silence sur son avenir personnel au-delà de l’été après avoir annoncé en avril qu’il quitterait le Bayern après moins de deux saisons.

Le joueur de 56 ans a été lié à un retour en équipe nationale d’Allemagne, où il a travaillé comme assistant pour Joachim Low jusqu’en 2014.

« Actuellement, le public se concentre sur l’Association allemande de football. Et il y a eu des discussions avec la DFB, également avec [general manager] Oliver [Bierhoff]. Mais il y a eu d’autres discussions aussi », a déclaré Flick.

« L’avenir n’a pas encore été décidé. »