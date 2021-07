Le flic tueur Wayne Couzens a tiré sur un camarade de classe âgé de 14 ans avec une arme à air comprimé et a ri alors que son copain criait de douleur

Le flic du MEURTRE Wayne Couzens a ri alors que son copain hurlait de douleur après l’avoir abattu avec un pistolet à air comprimé à l’âge de 14 ans seulement.

Warwick Lewis, 48 ​​ans, a décrit le monstre comme un tyran qui aimait blesser les autres en grandissant à Douvres, dans le Kent.

Wayne Couzens a reconnu le meurtre de Sarah Everard Crédit : PA

Sarah, 33 ans, a disparu en marchant à Clapham, dans le sud de Londres, en mars Crédit : Facebook

Il a déclaré que le flic des armes à feu, qui a plaidé coupable hier du meurtre de Sarah Everard, aimait « avoir peur du pouvoir » sur les gens.

Warwick a également révélé comment Couzens n’a jamais tenu tête à quiconque, selon lui, pourrait riposter.

Il a déclaré au Mirror: « Dès que j’ai vu sa photo aux nouvelles, j’ai su qui c’était et, étonnamment, ma première pensée a été que je n’étais pas surpris. Est-ce que je pensais qu’il tuerait? Non.

«Mais suis-je surpris qu’il l’ait maintenant? Pas du tout. Je suppose que cela en dit long. »

FANTASMES ‘NINJA’

Warwick et Couzens ne se sont d’abord pas entendus lorsqu’ils se sont rencontrés à l’école secondaire Mount High, mais sont lentement devenus amis.

Il a raconté comment le démon « contrôlerait » et s’entourerait d’intimidateurs car il était « trop ​​lâche » pour en être un lui-même.

Et Warwick a révélé comment le flic tordu était obsédé par les films d’action et déguisé en ninja.

Il a déclaré: « Je pense qu’il vivait dans un monde un peu fantastique pour être honnête, l’une de ses choses préférées à faire était de s’habiller avec un costume de ninja et de se cacher dans l’endroit, il avait même lancé des étoiles.

« Je suppose que c’est une chose typique pour les enfants d’une certaine manière, mais je pense qu’il s’est dit qu’il était un peu un ninja en réalité, vous savez. »

SHOT PAL « POUR LE PLAISIR »

Il s’est souvenu d’un moment sinistre où Couzens, qui travaillait dans l’unité de commandement de la protection parlementaire et diplomatique, a introduit un pistolet à air comprimé dans l’école.

Le prédateur a ensuite tiré sur toutes les fenêtres de la salle de classe avant de faire exploser plus tard un copain dans les pièces privées – le laissant hurler de douleur.

Warwick a déclaré: « Personne ne pouvait croire ce qu’ils voyaient, nous étions tous dans sa maison en train de déconner et de nulle part, elle prend simplement le pistolet et lui tire dessus.

« C’était la chose la plus étrange, et ça venait de nulle part, et c’était juste bang, il lui a tiré dessus, juste pour le plaisir.

« Nous étions tous choqués, aucun de nous ne pouvait croire ce qu’il venait de faire, et il pensait juste que c’était drôle. »

Couzens a rapidement commencé à devenir plus » erratique et violent » et a commencé à manquer l’école après s’être rapproché d’un champion de boxe U16 trapu.

Warwick a déclaré qu’ils avaient cessé d’être amis après que lui et un autre garçon aient été impliqués dans un piège potentiellement violent.

Il a déclaré: « Quelque chose n’allait pas chez ce garçon, c’était comme s’il aimait faire du mal aux autres. Il a organisé ça, il nous a attirés là-bas. »

MEURTRE BRUT

Couzens a plaidé coupable hier pour le meurtre de Sarah après avoir précédemment admis qu’il l’avait kidnappée et violée.

Le monstre a tissé une toile de mensonges écoeurante après son arrestation et a affirmé qu’il avait enlevé Sarah de la rue le 3 mars pour un gang d' »européens de l’Est » qui avait menacé sa famille.

Couzens a déclaré effrontément aux agents qu’il avait été chargé de trouver « une autre fille » après que ses « difficultés financières » l’avaient empêché de payer pour une travailleuse du sexe qu’il avait rencontrée dans un Holiday Inn de Folkestone.

Il a déclaré avoir conduit Sarah jusqu’à une aire de stationnement entre Ashford et Maidstone, où trois hommes sont sortis d’une camionnette et ont emmené le responsable du marketing.

Le père de deux enfants a suggéré que le trio composé avait assassiné Sarah – même si son corps a été découvert sur un terrain qu’il possédait.

Sa tromperie s’est révélée lorsque la police a découvert qu’il avait acheté un horrible kit de meurtre quelques jours après avoir kidnappé Sarah alors qu’elle rentrait chez elle.

Son complot meurtrier et planifié a également été découvert après qu’il est apparu qu’il avait acheté un kit de meurtre macabre quatre jours après avoir arraché Sarah.

Le monstre avait acheté un film adhésif, un protecteur de tapis, une bâche et un filet de chargement le 7 mars à Amazon.

Couzens a également été vu en train d’acheter deux grands sacs de gravats verts à B&Q le 5 mars – le même jour où il a appelé son travail pour dire qu’il « souffrait de stress » et qu’il était incapable de travailler.

MONSTRE DANS LEURS RANG

Le prédateur a également essuyé son téléphone quelques minutes avant d’être arrêté dans le cadre de son complot meurtrier.

Le corps de Sarah a dû être identifié par des dossiers dentaires après avoir été retrouvé dans un sac de constructeur dans une forêt à Ashford, Kent.

Les résultats post-mortem ont révélé plus tard qu’elle était décédée d’une compression au cou.

Les questions s’accumulent maintenant sur les raisons pour lesquelles Couzens était même toujours dans la police à la suite d’une vague de plaintes pour divulgation indécentes contre lui.

Étonnamment, Couzens n’a pas bénéficié d’un contrôle renforcé lorsqu’il a rejoint l’Unité de protection parlementaire et diplomatique du Met en février 2020.

C’était malgré ses collègues de la gendarmerie nucléaire civile, où il travaillait avant la police métropolitaine, le surnommant le violeur.

Douze policiers font l’objet d’une enquête par le Bureau indépendant pour la conduite de la police pour faute grave sur des questions liées à l’affaire.

Le chien de garde cherche à savoir si le Met n’a pas enquêté sur deux allégations d’exposition indécente concernant Couzens quatre jours seulement avant qu’il ne prenne Sarah.

Une enquête distincte est également en cours sur les allégations selon lesquelles la police de Kent n’a pas donné suite à une allégation d’attentat à la pudeur à Douvres en 2015.

Couzens auditionné pour un film de gangsters à petit budget

Le monstre sera condamné en septembre

La mort de Sarah a déclenché des veillées à travers le pays

Elle a été arrachée alors qu’elle rentrait chez elle