Le flic qui a tué George Floyd risque 40 ans de prison pour un meurtre qui a horrifié le monde

DEREK Chauvin devrait être condamné aujourd’hui pour le meurtre de George Floyd et le flic en disgrâce risque 40 ans de prison pour le meurtre qui a scandalisé le monde.

Chauvin, 45 ans, risque des décennies de prison et les experts juridiques prédisent que cela pourrait s’élever à 20 à 25 ans, selon l’Associated Press.

On s’attend à ce que Chauvin fasse appel, mais il fait toujours l’objet d’un procès pour des accusations fédérales de droits civils. Il en va de même pour les trois autres officiers licenciés qui n’ont pas encore eu leur procès d’État.

Chauvin ne sera condamné que pour l’accusation la plus grave en vertu de la loi du Minnesota, qui est passible d’une peine maximale de 40 ans. Mais la peine maximale pratique que le juge Peter Cahill pourrait imposer pourrait aller jusqu’à 30 ans sans risque d’être annulée en appel, selon la jurisprudence.

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré pour avoir appuyé son genou contre le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes alors qu’il disait « Je ne peux pas respirer » et est devenu mou.

