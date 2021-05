Le flic Moonwalking d’Indore devient le sauveur des patients et des parents de Covid, leur fournit de la nourriture tous les jours

Vous vous souvenez de l’agent de la circulation à Indore qui a impressionné tout le monde avec ses mouvements de lune tout en dirigeant les véhicules? Maintenant, il vient de valser dans le cœur de tout le monde avec son travail altruiste pour ceux qui souffrent du coronavirus. L’agent de police en chef de la police de la circulation du Madhya Pradesh, Ranjeet Singh, qui est en poste au passage de la Haute Cour d’Indore depuis de nombreuses années maintenant, s’est préparé pour aider ceux qui souffrent de Covid-19 et leurs familles. Singh et quelques autres flics s’assurent désormais de livrer des aliments gratuits et nutritifs aux proches des patients atteints de Covid-19 dans les hôpitaux de la ville. Ils livrent également de la nourriture aux personnes qui sont à la maison en quarantaine, qui n’ont aucun autre moyen de se procurer de la nourriture, Le nouvel Indian Express signalé.

Singh et ses collègues gendarmes Bal Mukund, Ravi, Rajesh, Gajendra, Tara Chand et le grutier de la police de la circulation Munna Ansari livrent de la nourriture à 250 membres de la famille et à des patients isolés à Indore. Ils travaillent avant et après leurs heures de travail pour livrer des paquets de nourriture à plus de 50 patients qui sont isolés à la maison et qui n’ont pas d’autre aide.

Singh a déclaré à TNIE qu’il y a environ un mois, alors qu’il se rendait au poste de police de la circulation, un parent d’un patient admis à l’hôpital MTH près de leur poste l’a arrêté et a demandé à organiser de la nourriture. «Je lui ai d’abord donné de l’argent, mais elle m’a montré qu’elle avait assez d’argent, mais qu’elle ne pouvait pas acheter de nourriture en raison du verrouillage. Je lui ai donné mon tiffin, en voyant quelle quinzaine de personnes d’autres patients Covid se sont dépêchées vers moi et ont cherché de la nourriture. J’étais impuissant, mais j’ai appelé mes collègues et j’ai arrangé de la nourriture pour eux », a déclaré Ranjeet.

Le collègue de Singh, Bal Mukund Swami, a déclaré qu’ils offrent actuellement des paquets de déjeuner et de dîner qu’ils préparent au poste de police de la circulation. Les flics fournissent de la nourriture aux proches des patients admis dans les hôpitaux super spécialisés DNS, MTH, MY, Laal et gouvernementaux.

Singh et ses collègues ont mis de l’argent en commun pour préparer la nourriture à fournir aux patients et aux parents des patients hospitalisés de Covid-19. Connue communément sous le nom de «Helping Hand», l’effort de Singh a également vu des personnes venant d’autres horizons pour apporter leur contribution. Certains d’entre eux incluent Anuj, professeur dans une école privée, et l’homme d’affaires Sunny Ajmera, qui ont financé des céréales alimentaires pour le matériel de foo.

Singh a un énorme fan qui suit sur les médias sociaux et il a été submergé par le soutien que chacun d’entre eux a fourni, voulant tendre la main et aider de toutes les manières possibles. Il a également partagé des vidéos et des photos de leurs efforts et a reçu un immense amour et un soutien de tous.

Singh a résolu de continuer à fournir de la nourriture même après la levée du verrouillage jusqu’à ce que quiconque ait besoin de leurs services. «Nous continuerons de soutenir les familles touchées par des pertes personnelles et des revenus. Je les ai exhortés à soutenir financièrement notre cause après le verrouillage », a-t-il déclaré.

