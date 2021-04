Des images précédemment scellées de l’officier Brian Sicknick défendant le Capitole américain lors de l’émeute du 6 janvier ont été publiées mercredi.

Sicknick, décédé un jour après les émeutes, peut être vu dans les images, qui, selon les procureurs, montrent le moment où l’officier a été touché par un spray chimique.

Le bureau du procureur américain à Washington, DC, a publié mercredi de nouvelles images des émeutes de la capitale Crédit: CBS News

Les images semblent montrer le moment où l’agent Brian Sicknick a été touché par un spray chimique, affirment les procureurs Crédit: Reuters

Après s’être éloigné de la lutte à une barrière de la police, Sicknick a semblé verser de l’eau sur son visage pour tenter de laver les produits chimiques présumés.

Les images, publiées par le bureau du procureur américain à Washington DC, ont déjà été diffusées dans le cadre de procédures judiciaires liées à l’affaire fédérale contre George Tanios et Julian Khater.

Khater et le co-accusé Tanios sont inculpés de 10 chefs d’accusation criminels fédéraux liés à leur participation à l’émeute et à l’agression de trois policiers avec le spray, dont Sicknick.

Le lundi 19 avril, le médecin légiste en chef du district a statué que Sicknick avait subi deux accidents vasculaires cérébraux et était mort de causes naturelles un jour après avoir affronté les émeutiers.

En conséquence, les experts estiment que la décision rendra difficile pour les procureurs de poursuivre des accusations d’homicide dans la mort de Sicknick.

FOOTAGE PUBLIÉ

Tanios et Khater sont accusés d’avoir agressé Sicknick en lui aspergeant un puissant irritant chimique pendant le siège.

Les procureurs n’ont pas lié l’exposition chimique à la mort de Sicknick.

Les images de l’incident présumé n’étaient auparavant pas destinées à être rendues publiques.

En raison de la pandémie, les journalistes n’avaient été autorisés à écouter que les débats où les vidéos étaient diffusées.

Cependant, une motion déposée par les médias, demandant au gouvernement de publier les images, a été couronnée de succès mardi.

Sur la base des images, qui ont ensuite été publiées mercredi, les procureurs affirment que Sicknick peut être vu debout à une barrière de police que la foule tente d’éliminer.

Les images de l’incident n’étaient auparavant pas destinées à être rendues publiques Crédit: CBS News

Selon les autorités, près de 140 policiers disent avoir été agressés lors des émeutes du 6 janvier Crédit: AFP

Selon les documents déposés par le tribunal, Sicknick a ensuite été pulvérisé avec un spray chimique.

Dans les images, on peut entendre Khater dire: « Donnez-moi cet ours » et « Ils m’ont juste arrosé de merde », affirment les procureurs.

Khater peut alors être vu tenant une canette blanche, qui, selon les prosecteurs, était le spray chimique qui a été pulvérisé sur les agents.

Le ministère de la Justice a fait valoir que l’attaque de Khater avait brisé la ligne de police, ce qui, à son tour, avait contribué à la rupture de la sécurité au Capitole.

De nombreuses autres vidéos de caméras corporelles ont également été publiées mercredi, Sicknick semblant être frappé en premier.

Deux autres flics ont également réagi après avoir été touchés par le spray, selon les rapports.

Parlant des blessures d’une policière, le procureur a déclaré au tribunal: « Le spray chimique lui a brûlé la peau à un point tel que trois semaines plus tard, elle avait encore des croûtes sous les yeux. »

Sicknick était l’un des centaines d’officiers qui ont été confrontés à la foule du 6 janvier, qui a pris d’assaut le Capitole, cherchant à renverser l’élection que l’ancien président Donald Trump avait perdue.

À la suite de la mort de Sicknick – l’un des près de 140 policiers, selon les autorités, a été agressé ce jour-là – le bureau du médecin légiste a fourni un calendrier actualisé menant au décès de l’officier.

Un communiqué indique que Sicknick s’est effondré sept heures et 40 minutes après avoir été pulvérisé, puis est décédé près de 24 heures plus tard.

On a jugé que Sicknick avait subi deux accidents vasculaires cérébraux et était décédé de causes naturelles après les émeutes Crédit: AFP