Le flic de Delhi retarde le mariage de sa fille pour aider avec Covid-19 au crématorium

Alors même que le coronavirus continue son assaut à travers les États de l’Inde, fidèle au surnom qui leur est attaché, les travailleurs de première ligne ont été à la pointe de la défense contre le virus et ont aidé tout le monde à traverser cette pandémie. Ce faisant, ils finissent souvent par ne pas pouvoir être là pour leur propre peuple ou manquer le front personnel de beaucoup de choses. De la même manière, un policier de Delhi a fini par reporter le mariage de sa fille parce qu’il a plutôt décidé d’aider au crématoire.

Une vidéo publiée par la police de Delhi présentait le sous-inspecteur adjoint Rakesh Kumar, 56 ans, travaillant au crématorium de Lodhi à Delhi. Kumar y est affecté depuis le 13 avril et aide les membres de la famille / parents à incinérer les victimes de Covid-19 et a même parfois dû allumer le bûcher. Kumar, qui vit à la caserne de Nizamuddin et a 3 enfants, a également reporté le mariage de sa fille afin de rester et d’aider les gens avec les derniers rites.

Une vidéo largement partagée publiée à l’origine par la police de Delhi montre Kumar et un autre flic transportant le corps d’une victime de Covid sur une civière d’une ambulance à la zone de crémation. Kumar aurait aidé à incinérer plus de 1100 corps et aurait lui-même allumé le bûcher pendant 50.

Kumar fait partie de la police de Delhi depuis 36 ans et dit qu’il travaille 12 heures par jour au crématorium. «Les ambulances mettent les corps hors du sol et partent. Nous devons les aider. J’ai aidé des enfants à incinérer leurs parents et leurs grands-parents. La deuxième vague est mauvaise. Je me souviens avoir aidé un adolescent à accomplir les derniers rites de son père; que la douleur et la souffrance ne peuvent pas être expliquées », a déclaré Kumar Express indien.

Kumar a déclaré à l’agence de presse ANI: «J’ai aidé près de 1100 personnes. J’ai pris les deux vaccins et prends toutes les précautions. J’ai reporté le mariage de ma fille pour aider les gens d’ici. «

La police de Delhi ASI, en poste au crématorium de Lodhi Road, aide à l’incinération des personnes décédées à cause du COVID. J’ai aidé près de 1100 personnes. J’ai pris les deux vaccins et prends toutes les précautions. J’ai reporté le mariage de ma fille pour aider les gens d’ici: ASI Rakesh Kumar pic.twitter.com/ir3oE5XUfb – ANI (@ANI) 5 mai 2021

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et Kumar a été salué par de nombreuses personnes, y compris des joueurs de cricket et des agents administratifs et d’autres qui ont loué son travail et l’ont qualifié de « héros en uniforme ».

