Le flic d’Atlanta qui a tué Johnny Hollman avec un Taser est renvoyé

Il y a des niveaux dans cette merde de responsabilité.

Le diacre Johnny Hollman, 62 ans, de l’église Lively Stones of God Ministries d’Atlanta, a été tué après avoir été arrêté par le policier de l’époque, Kiran Kimbrough, lors d’un contrôle routier le 10 août. Renard 5 Atlanta, Kiran Kimbrough a été licencié du département de police d’Atlanta pour « non-respect des procédures opérationnelles standard du département » lors de l’incident.

Malheureusement, la violation de cette procédure ne concerne pas le recours à la force, mais plutôt le manque de présence d’un superviseur avant de procéder à l’arrestation de Hollman. Comme nous l’avons dit, il existe des niveaux de responsabilité. Autant dire que la famille n’est pas très contente.

« Vous plaisantez j’espère? Parce qu’il n’avait pas de superviseur sur place ? L’avocat Harold W. Spence a déclaré lors d’une conférence de presse. « Encore une fois, c’est pourquoi nous pensons qu’il est plus important que cette vidéo soit diffusée. Parce que je vous garantis que lorsque vous verrez la vidéo, vos pensées ne seront pas « Où était le superviseur ? »

Le drame a commencé lorsque Hollman a été impliqué dans un accident de la route dont il a été déterminé qu’il était responsable. Que les garçons en bleu le disent, Hollman s’est indigné, a refusé de signer le billet et aurait ensuite résisté à son arrestation. Ces affirmations sont également réfutées par la famille.

L’avocat de la famille affirme que la célèbre procureure du comté de Fulton, Fani Willis, a accepté de diffuser la vidéo de la caméra corporelle lorsque son bureau aura fini d’interroger tous les témoins impliqués. Arnita Hollman, la fille du diacre, dit qu’elle était au téléphone avec son père pendant 17 minutes alors qu’elle se dirigeait vers les lieux de l’accident.

L’ancien officier Kimbrough a embauché le cabinet d’avocats LoRusso pour le représenter, et ils ont publié la déclaration suivante en son nom :

« L’agent Kiran Kimbrough nie avec véhémence tout acte répréhensible ou violation des politiques en relation avec l’enquête, la détention et l’arrestation de M. Johnny Hollman. Il fera appel de son licenciement, qui serait fondé sur son incapacité à faire appel à un superviseur lorsque M. Hollman a refusé de signer une citation légalement émise, comme il était légalement obligé de le faire. Notre client est un agent des forces de l’ordre décoré et attend avec impatience la publication de l’intégralité de l’enquête. La perte d’une vie est tragique. Cependant, les actions de l’agent Kimbrough en arrêtant M. Hollman et en procédant à une arrestation légale n’ont pas causé la mort de M. Hollman.

Espérons que cet homme ne soit plus jamais autorisé à porter un insigne ou un uniforme, où que ce soit.