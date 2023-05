Le flic controversé d’Assam, Junmoni Rabha, tué dans un accident de la route

Une femme sous-inspectrice de la police d’Assam, impliquée dans plusieurs controverses, a été tuée lorsque sa voiture est entrée en collision frontale avec un camion porte-conteneurs dans le district de Nagaon tôt mardi, ont indiqué des responsables.

Junmoni Rabha, 30 ans, populairement connue sous le nom de «Lady Singham» ou «Flic de Dabang» d’après les films de la police hindi, était seule dans sa voiture privée et non en uniforme.

L’accident s’est produit dans le village de Sarubhugia sous le poste de police de Jakhalabandha de la sous-division de Kaliabor. Le CID enquêtera sur l’accident, outre une affaire d’extorsion enregistrée contre elle quelques heures avant l’accident.

Soupçonnant la criminalité, sa famille a exigé une enquête impartiale sur l’accident.

« Après avoir été prévenu vers 2h30 du matin, une patrouille de police s’est rendue sur les lieux et l’a emmenée dans un hôpital voisin. Les médecins l’ont déclarée morte », a déclaré l’officier responsable du poste de police de Jakhalabandha, Pawan Kalita.

Le camion porte-conteneurs, portant le numéro d’immatriculation de l’Uttar Pradesh, a été saisi par la police, mais le chauffeur a pris la fuite après l’accident, a-t-il ajouté.

La surintendante de la police de Nagaon, Leena Doley, est arrivée sur place dans la matinée pour faire le point sur la situation.

La police, cependant, n’a aucune idée de la raison pour laquelle l’IS se dirigeait seule en civil sans aucune sécurité dans sa voiture privée vers le Haut Assam.

Les membres de sa famille ont également exprimé leur ignorance de son mouvement. Ils ont cependant soupçonné la criminalité et ont exigé une enquête impartiale pour découvrir la vérité sur sa mort.

S’adressant aux médias ici, la mère du flic décédé, Sumitra Rabha, a allégué qu’il s’agissait d’un cas de meurtre pré-planifié « par un racket non identifié ».

Elle et la tante de Junmoni, Subarna Bodo, ont fait appel au ministre en chef Himanta Biswa Sarma pour qu’il mène une enquête impartiale sur l’affaire et rende justice à la famille en punissant les auteurs de l’accident « planifié ».

Subarna Bodo a en outre affirmé: « Lundi soir, une équipe de hauts responsables de la police a mené un raid dans le quartier officiel de Junmoni à Nagaon et a saisi environ Rs 1 lakh. Sa mère était également présente lors du raid. » Elle a affirmé que l’argent saisi appartenait à la mère de Junmoni, qui l’avait gagné grâce à sa petite entreprise familiale d’élevage de volailles et de porcs.

Elle a fait appel à la police pour rendre l’argent pour effectuer les rituels de Junmoni.

Pendant ce temps, le directeur général de la police d’Assam, Gyanendra Pratap Singh, a déclaré qu’un FIR avait été enregistré lundi contre l’IS maintenant décédé au poste de police de North Lakhimpur sous diverses sections de l’IPC telles que complot criminel, dacoity, vol, tentative de causer la mort, détention injustifiée et l’extorsion.

Le FIR a été enregistré sur la base d’une plainte d’une femme.

Il a affirmé que la police des districts de Lakhimpur et de Nagaon « avait pris des mesures légales conformément à l’enregistrement du crime ».

« À la suite de la demande d’une enquête équitable de diverses sections de la société sur le FIR numéro 0183/2023 (l’affaire North Lakhimpur) et la mort de SI Junmoni Rabha, il a été décidé de transférer l’enquête au CID Assam », a tweeté Singh.

Rabha, qui était responsable de l’avant-poste de police de Morikolong, est connue pour être stricte envers les criminels, mais elle a fait la une des journaux pour son implication présumée dans des irrégularités financières.

En juin de l’année dernière, elle a été arrêtée pour corruption présumée en collaboration avec son ancien beau et a été placée en garde à vue par un tribunal du district de Majuli, entraînant sa suspension du service. La suspension a été levée plus tard et elle a repris du service.

Elle a été empêtrée dans une autre controverse en janvier 2022 lorsque sa conversation téléphonique avec la députée BJP Amiya Kumar Bhuyan de la circonscription de Bihpuria a été divulguée.

Ils se sont livrés à une altercation après que Rabha eut arrêté des bateliers pour avoir exploité des bateaux de campagne avec des machines installées illégalement et pour avoir prétendument harcelé les habitants de la circonscription de Bhuyan par elle.

Comme la bande audio divulguée avait fait fureur, le ministre en chef Himanta Biswa Sarma avait alors déclaré qu’un représentant élu devait être respecté.

Son corps a été incinéré à Guwahati après un examen post-mortem à l’hôpital civil de Nagaon.

