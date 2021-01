Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, à gauche, et le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, se tiennent dos à dos dans l’hémicycle lors d’une session conjointe du Congrès le 6 janvier 2021 à Washington, DC. | Drew Angerer / Getty Images

Une bagarre sur la résolution d’organisation du Sénat pourrait pousser les démocrates à envisager de la passer unilatéralement.

Une dispute sur la résolution d’organisation du Sénat a posé des questions sur l’obstruction législative au premier plan.

Pour le moment, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et le chef de la minorité Mitch McConnell sont toujours en train de négocier ce que cette résolution d’organisation – qui établit la composition des comités et les allocations de financement pour les deux parties – comprendra.

Un désaccord en cours entre les deux législateurs a porté sur l’obstruction législative, qui oblige effectivement la plupart des projets de loi à atteindre un seuil de 60 voix pour être adoptés.

McConnell a exigé que les démocrates s’engagent à maintenir l’obstruction systématique dans le cadre de cette résolution. Mais Schumer a refusé d’acquiescer à cette demande car cela limiterait inutilement les options procédurales que les démocrates, qui n’ont qu’une faible majorité avec le vote de la vice-présidente Kamala Harris, ont pour aller de l’avant. Refuser de s’engager maintenant permettra également aux démocrates d’utiliser les menaces de mettre fin à l’obstruction systématique comme levier dans les négociations futures. (Une promesse de protéger l’obstruction systématique dans la résolution n’empêcherait pas nécessairement les démocrates de l’éliminer, mais c’est un moyen de les faire consigner sur le sujet s’ils décident de changer les règles à l’avenir.)

«Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous ne laissons pas McConnell dicter le fonctionnement du Sénat. Il est leader de la minorité », a récemment déclaré Schumer aux journalistes.

En refusant de soutenir la mesure à moins que ses demandes ne soient satisfaites, McConnell empêche le Sénat de mettre en place l’infrastructure dont il a besoin pour fonctionner, car la résolution nécessite le soutien républicain pour être adoptée. Schumer, quant à lui, a fait pression pour une résolution similaire à celle approuvée par les Sénateurs Tom Daschle et Trent Lott en 2001, la dernière fois que le Sénat a connu une répartition 50-50. Cette mesure n’a pas abordé la question de l’obstruction systématique, qui, selon McConnell, doit être incluse cette fois-ci pour préserver les droits du parti minoritaire au Sénat.

En retardant la résolution d’organisation, McConnell provoque des retards ennuyeux. Sans l’adoption de cette mesure, les démocrates ne sont pas en mesure de reprendre officiellement les postes de président des commissions, et les nouveaux membres doivent encore siéger dans les commissions. Les républicains conservent également la capacité de superviser l’examen des candidats et d’autres priorités politiques, une dynamique qui pourrait ralentir les progrès du programme législatif du président Joe Biden. À bien des égards – du moins pour le moment – le refus de McConnell de bouger donne au parti minoritaire un contrôle résiduel du Sénat.

La demande de McConnell a également contraint certains législateurs démocrates, dont le sénateur Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ) à réaffirmer leur engagement envers l’obstruction systématique – soulignant les divisions démocratiques en cours sur la question. « Elle n’est pas disposée à changer d’avis sur l’élimination de l’obstruction systématique », a déclaré lundi un porte-parole de Sinema au Washington Post. Manchin a fait écho à cette position dans une interview avec Politico: «Si je ne l’ai pas dit très clairement, peut-être que le sénateur McConnell n’a pas compris, je veux essentiellement le dire pour vous. Que je ne voterai pas dans ce Congrès, ça fait deux ans, non? Parce qu’un changement dans l’obstruction systématique exigerait que les 50 membres du caucus démocrate soient à bord, les déclarations de Sinema et Manchin fournissent à McConnell une garantie s’ils maintiennent ces positions.

Les prochaines étapes des démocrates dépendront fortement de la question de savoir si McConnell maintiendra sa pression au milieu de ces récentes déclarations et de la pression croissante des législateurs frustrés par leur incapacité à gouverner pleinement. McConnell a déclaré lundi à Punchbowl News que les deux dirigeants «se rapprochent».

En fonction de la durée de cette impasse et de la colère des législateurs face à l’obstruction de McConnell, les démocrates pourraient choisir d’éliminer l’obstruction systématique spécifiquement pour la résolution organisatrice. Une telle décision ouvrirait la porte à d’éventuels changements de règles sur toute la ligne, y compris des changements plus radicaux.

Les démocrates du Sénat pourraient faire exploser l’obstruction systématique – de manière étroite

Cette impasse pourrait se terminer de différentes manières: McConnell pourrait concéder et abandonner sa demande, Schumer pourrait céder et offrir une déclaration signalant l’engagement des démocrates à maintenir l’obstruction systématique, ou les démocrates pourraient essayer de faire adopter la résolution d’organisation avec un vote à la majorité simple. Ni McConnell ni Schumer n’ont signalé leur intention de céder pour le moment.

Ce dernier scénario est celui qui pourrait obliger les démocrates à envisager d’éliminer l’obstruction systématique spécifiquement pour la résolution d’organisation, et une telle décision indiquerait probablement une forte possibilité d’autres ajustements procéduraux à venir. En vertu des règles actuelles, la résolution organisatrice est soumise à l’obstruction systématique et les démocrates ont besoin de 60 voix pour l’avancer.

Pour l’adopter avec une majorité simple, soit 51 voix – y compris le vice-président Kamala Harris comme bris d’égalité – les démocrates devraient modifier les règles et éliminer l’obstruction systématique, un changement qu’ils pourraient appliquer uniquement à la résolution. En mettant fin à l’obstruction systématique uniquement pour l’organisation de résolutions, ils pourraient faire avancer cette mesure avec le soutien uniquement du caucus démocrate, mais ils ne se débarrasseraient pas complètement de l’obstruction législative.

«Il pourrait y avoir une nuance étroite de l’obstruction systématique», déclare Josh Huder, chercheur principal au Government Affairs Institute. Et il existe un précédent pour une modification adaptée des règles de l’obstruction systématique: dans un autre cas en 2013, les démocrates ont éliminé l’obstruction systématique pour la majorité des candidats à la présidence, mais ne l’ont pas fait pour les candidats à la Cour suprême.

Une partie de la motivation pour franchir cette étape pourrait être une frustration croissante quant à la façon dont la résolution organisatrice retarde les progrès au Sénat. Étant donné que les chefs de comité n’ont pas été en mesure de revendiquer officiellement leur rôle de président, ils n’ont pas été en mesure d’aller de l’avant avec les types d’audiences et de majorations politiques qu’ils aimeraient poursuivre. Manchin, par exemple, est sur le point de devenir président du comité de l’énergie et des ressources naturelles, mais n’a pas encore été en mesure d’assumer pleinement ce rôle. Avant que l’un des points de l’ordre du jour des démocrates ne puisse être soumis au Sénat, ils doivent passer par ces comités – et les chefs républicains ont montré peu d’intérêt pour accélérer les priorités démocrates.

Ceux qui sont contre de tels changements préviennent que les démocrates ne sont peut-être pas toujours dans la majorité et qu’une future majorité républicaine pourrait alors s’organiser d’une manière qu’ils jugent répréhensible. Cette décision pourrait également créer une pente glissante vers l’élimination complète de l’obstruction législative à l’avenir, car elle exige que tous les membres du caucus de 50 personnes soient à bord. Une fois que les démocrates modérés opposés publiquement aux changements d’obstruction systématique voteront pour cette modification, ils subiront des pressions pour le faire à nouveau.

«Ce serait une très grande fissure dans un barrage déjà cassé», dit Huder.

Il convient de noter, cependant, que ce scénario marquerait une étape importante pour les démocrates, dont plusieurs se sont par ailleurs fermement opposés aux modifications de l’obstruction législative. En tant que tel, il y a de fortes chances que les législateurs s’arrêtent avant d’aller aussi loin.

Lors du précédent Congrès 50-50, Daschle a déclaré à Vox que lui et Lott avaient finalement été en mesure de parvenir à un accord, malgré la répression des républicains qui affirmaient que cela donnait trop de pouvoir aux démocrates. Il note que le passage pourrait être plus difficile maintenant étant donné l’environnement actuel de partisanerie accrue.

«Nous n’avions pas les médias sociaux, nous n’avions pas les faiseurs d’opinion hyperboliques du câble. Nous n’avons certainement pas été mis en accusation », a-t-il déclaré à Vox.

Ce débat a réaffirmé les divisions démocratiques sur l’obstruction systématique

Pour le moment, il n’y a pas seulement un gouffre entre républicains et démocrates sur l’obstruction systématique, mais également une division au sein du caucus démocrate.

Le caucus démocrate, qui comprend 48 démocrates et deux indépendants, n’est actuellement pas uni sur des plans visant à éliminer l’obstruction législative – et les projecteurs en cours sur la question ont souligné cette scission.

Alors que Manchin et Sinema ont directement rejeté les changements apportés à l’obstruction systématique, d’autres législateurs, dont la Sens. Dianne Feinstein (D-CA), ont également déclaré leur méfiance dans le passé. D’un autre côté, des sénateurs plus progressistes, comme les sens. Elizabeth Warren (D-MA) et Ed Markey (D-MA), ont plaidé pour l’abolition de la règle.

En fin de compte, le garder risque de rendre difficile l’adoption de toute législation de grande envergure, car les démocrates auraient besoin de chaque membre du caucus plus 10 républicains pour le faire. Et certains législateurs, y compris ceux qui ont hésité à changer les règles, l’ont reconnu.

Une déclaration que le sénateur Jon Tester (D-MT) a faite au New York Times résume comment les démocrates pourraient envisager une action plus radicale si McConnell maintient une obstruction continue au programme de Biden.

«Si tout ce qui se passe, c’est de l’obstruction après l’obstruction, un barrage après l’autre, alors mon opinion peut changer», a déclaré Tester, qui est actuellement en faveur du maintien de l’obstruction.

À long terme, l’abolition de l’obstruction systématique modifierait radicalement la façon dont le Sénat mène ses activités et faciliterait considérablement la tâche de la majorité pour faire avancer son programme. À court terme également, cela changerait considérablement la dynamique de la chambre: si l’obstruction législative était largement éliminée, des sénateurs modérés comme Manchin et Sinema deviendraient les principaux votes sur tous les projets de loi controversés, leur donnant une influence significative au sein du caucus en augmentant également la pression à laquelle ils sont confrontés pour chacun de ces votes.

La résolution d’organisation pourrait bien être le premier test de la volonté des démocrates de changer les règles du Sénat pour leur gain immédiat – et un aperçu de la façon dont le caucus répondra à l’obstruction procédurale de McConnell.