Le fleuve le plus puissant d’Europe s’assèche au milieu d’une vague de chaleur record, causant des problèmes de transport et aggravant les problèmes énergétiques

Le Rhin s’assèche au milieu de vagues de chaleur estivales record.

Le fleuve, qui traverse l’Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas, est crucial pour le transport des marchandises.

Le niveau d’eau au goulot d’étranglement du Rhin est à son plus bas niveau depuis au moins 15 ans, a rapporté Bloomberg.

Le Rhin, l’un des fleuves les plus importants d’Europe qui est utilisé pour transporter des marchandises, notamment des produits chimiques, des céréales et du charbon à travers le continent, s’assèche au milieu de vagues de chaleur estivales record.

L’Institut fédéral allemand d’hydrologie a averti que les rivières d’Europe centrale sont à des niveaux “anormalement bas” et continuent de baisser.

Une grande partie des 1 287 kilomètres du Rhin traverse l’Allemagne, la plus grande économie d’Europe, mais le fleuve traverse également l’Autriche, la Suisse et les Pays-Bas ainsi que le long de la frontière entre la France et l’Allemagne.

Le niveau d’eau à Kaub, le goulot d’étranglement de la rivière, était de 71 centimètres mardi matin, selon Administration fédérale allemande des voies navigables et de la navigation. Lorsqu’il a atteint 77 centimètres la semaine dernière, il était déjà au niveau le plus bas pour cette période de l’année depuis au moins 2007, Bloomberg rapporté, citant des données gouvernementales.

Point de presse du sud-ouest de l’Allemagne TOS signalé que le faible niveau d’eau limite la navigation sur le Rhin au sud de Duisbourg et de Cologne et que depuis des jours, les navires de fret n’ont pas pu voyager à pleine charge.

Un représentant de l’Institut fédéral allemand d’hydrologie a déclaré Bloomberg que si le niveau à Kaub descend à 40 centimètres, il n’est pas rentable pour les navires transportant des marchandises de le dépasser étant donné le peu de cargaison qu’ils pourraient transporter.

Les faibles niveaux d’eau ont déjà un impact sur les approvisionnements énergétiques. L’approvisionnement en charbon de deux centrales électriques en Allemagne – l’une à Mannheim et l’autre à Karlsruhe – est “affecté” par les faibles niveaux d’eau du Rhin depuis le 13 juillet, selon le Échange EEX.

Un porte-parole de Shell, qui possède des raffineries le long du Rhin, a déclaré à Bloomberg que l’entreprise surveillait la situation.

Cela survient après que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué d’énormes perturbations sur le marché européen de l’énergie. Les nations occidentales ont décidé de se détourner des sources d’énergie russes, tandis que La Russie elle-même a coupé certains approvisionnements en gaz vers des pays comme l’Allemagne sur leur refus de payer en roubles.

Fin juin, L’Allemagne a annoncé qu’elle était entrée dans la deuxième de son plan d’urgence gaz en trois étapes et a averti que les approvisionnements étaient sous pression.

Pour combler le plafond, l’Allemagne a importé plus de gaz naturel de Norvège et des Pays-Bas, ainsi que plus de gaz naturel liquéfié. C’est aussi a fait des plans pour allumer des centrales au charbon inactives comme une solution à court terme et Hambourg a même averti qu’il pourrait rationner l’eau chaude.

Service météorologique allemand a publié mardi des avertissements de chaleur pour presque tout le pays. Les températures devraient atteindre près de 40 degrés dans certaines parties du pays, dont Berlin, Leipzig et Hanovre, même si les zones traversées par le Rhin devraient être légèrement plus fraîches.

Les étiages du Rhin ayant un impact économique n’ont pas été rares ces dernières années, avec un manque d’eau dans la rivière attribué en 2019 à la cause d’une récession de courte durée en Allemagne à la fin de 2018.

Pantheon Macroeconomics a déclaré en janvier 2019 que les faibles niveaux des rivières équivalaient en fait à un “choc d’approvisionnement dans l’industrie manufacturière allemande”, en réduisant la disponibilité des biens clés nécessaires au secteur.