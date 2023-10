PARIS – Le flagship parisien de Sephora fait peau neuve.

Après six mois et demi de rénovation, le magasin de 12 915 pieds carrés rouvrira ses portes au public vendredi. Il s’agit de la première rénovation majeure du site depuis son ouverture en 1996.

« Sephora façonne le paysage de la beauté de prestige », a déclaré Guillaume Motte, président et chef de la direction du détaillant. « Nous traversons actuellement une dynamique très inspirante, avec des innovations dynamiques en termes de marques, de catégories et de produits, de nouveaux comportements et attentes des clients.

“C’était le moment idéal pour réinventer l’expérience phare de la beauté de prestige”, a-t-il poursuivi. « Et bien sûr, la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 [for which Sephora is an official partner of the torch relay] en a fait un moment parfait pour cette rénovation.

« Nous souhaitions créer une expérience plus différenciée qui rassemble le meilleur de la beauté du monde entier, avec une atmosphère profondément liée à la situation exceptionnelle du magasin », poursuit Sylvie Moreau, présidente Europe et Moyen-Orient de Sephora.

Il n’y avait qu’une seule ville en tête.

“L’inspiration vient de Paris”, a déclaré Benoît Ponte, directeur général de Sephora France, lors d’une visite la semaine dernière du magasin, qui grouillait de salariés s’installant pour la réouverture.

Le design du produit phare fait un clin d’œil vigoureux à l’avenue des Champs-Élysées, sur laquelle il se trouve, aux numéros 70 à 72, avec un chemin de 2,6 pieds de large en marbre blanc comme neige posé à la main qui traverse le magasin. Les rayures noires et blanches emblématiques de Sephora apparaissent sur certaines colonnes qui l’entourent.

Le plafond éclairé de 295 pieds de long, qui peut être ajusté pour ressembler à la lumière naturelle, fait tout briller. L’idée était de donner l’illusion d’être sous l’une des passerelles vitrées de Paris.

Dès l’entrée, les murs de Sephora semblent être faits de la pierre calcaire utilisée sur les immeubles parisiens, mais c’est du trompe l’œil. Sur le côté gauche se trouve une zone de clic et de collecte avec une boîte à lumière multicolore adaptée aux selfies.

Un peu plus loin, les clients trouveront une liste des services du magasin, comme le maquillage, les soins de la peau, les cheveux, la découverte de parfums, les sourcils, l’éclat du visage et la gravure personnalisée. Cela est suspendu en face d’un mur en feu avec le logo de la flamme de Sephora.

Le Corner est consacré aux marques individuelles, la première étant Dior. Ensuite, l’expérience complète de la marque se déploie.

“C’est très premium”, a déclaré Ponte à propos de la sélection. « Certaines marques sont uniquement chez Sephora Champs-Élysées. »

Un exemple d’étiquette que l’on ne retrouve chez aucune autre Sephora est Maison Francis Kurkdjian, une marque de parfum qui partage la société mère du détaillant, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Francis Kurkdjian sera vendu dans le rayon dédié aux marques de parfums haut de gamme. Face à cela se trouvent les marques de maquillage haut de gamme.

“Vous avez le Beauty Hub, qui est en réalité l’Arc de Triomphe à l’intérieur du magasin”, a déclaré Ponte, désignant l’espace central de 540 pieds carrés. « Nous pouvons l’animer nous-mêmes, mais les marques l’animent aussi. Au cours des deux prochains mois, nous aurons une nouvelle marque qui fera quelque chose chaque jour.

Dans un premier temps, les marques de maquillage et de soins de la peau occuperont majoritairement le hub, qui est modulable.

Il y a un espace présentant les marques les plus populaires sur les réseaux sociaux, ainsi que la télécabine The Next Big Thing et le Gift Hub.

Reda Slaoui, directeur de l’architecture et du design, Europe et Moyen-Orient chez Sephora, a mis en avant certains matériaux nobles mis en œuvre, comme le marbre de haute qualité utilisé sur certains comptoirs, ainsi que le sol.

Pour la première fois dans une Sephora, on retrouve de grandes plantes vertes.

“Visuellement, cela a un effet lorsqu’il y a des plantes dans l’espace, mais cela contribue également à la qualité de l’air”, a déclaré Slaoui, en ajoutant au maximum les nouveaux filtres du système de climatisation.

Une réflexion approfondie a été menée sur les initiatives en matière de responsabilité sociale des entreprises. Il y a, par exemple, moins d’écrans numériques dans le nouveau site que sur le prédécesseur. Chaque système LED a été remplacé par l’itération la plus économe en consommation.

“Ce magasin réduira de 50 pour cent la consommation d’énergie que nous avions dans le magasin précédent”, a déclaré Ponte.

Un rendu de l’extérieur du flagship parisien rénové de Sephora.

Du point de vue acoustique, le lieu sera également plus silencieux, en raison de certaines textures ondulées sur les murs, ainsi que des matériaux utilisés, comme le bois.

Ce produit phare vend également la large gamme de parfums de prestige — pour femmes et pour hommes — et de cosmétiques de couleur que l’on trouve chez d’autres Sephoras. Il s’agit notamment de Benefit, Charlotte Tilbury et Rare Beauty.

La collection signature du détaillant possède son propre rayon et un espace pour les soins capillaires.

“La catégorie des cheveux est en plein essor chez Sephora”, a déclaré Ponte, expliquant qu’il s’agit d’un segment d’intérêt pour le détaillant ces deux dernières années en France, où sa surface de vente a doublé. Parmi les marques qui garnissent les rayons figurent Kérastase, Gisou, Sisley et Marocainoil, ainsi que les accessoires Dyson.

Là où se trouvaient autrefois les caisses enregistreuses, à l’extrême droite du magasin, se trouve désormais le département de soins de la peau, rempli de bandes de bois tapissant les murs et le plafond surélevé. Ce vaste espace, avec des marques comme Byoma, Drunk Elephant et Laneige, propose des services liés à la peau. Il est éclairé par la lumière naturelle qui traverse de grandes fenêtres givrées.

« Comme les soins capillaires, c’est une autre catégorie en plein essor pour nous », a déclaré Ponte.

Le merchandising a été peaufiné.

“Nous avons optimisé l’espace des marques” pour aider à améliorer la circulation, a déclaré Slaoui, expliquant que certaines gondoles sont plus courtes qu’auparavant, mesurant 6,5 pieds au lieu de 10 pieds de longueur.

“Mais en fin de compte, nous exprimons le même volume de produits”, a déclaré Ponte.

D’autres exclusivités pour la France incluent Makeup by Mario, Prada Beauty et Glow Recipe.

Avant sa rénovation, le fleuron parisien de Sephora accueillait 12 millions de visiteurs par an, dont un quart de touristes étrangers. Beaucoup sont considérés comme des clients VIP.

Chaque jour, il y avait plus de 10 000 visiteurs, alors qu’après la rénovation, la fréquentation devrait être plus élevée, selon Ponte.

“C’est pourquoi la circulation est si importante dans le concept et la mise en page”, a déclaré Slaoui.

Les caisses sont désormais placées directement à l’arrière du magasin sous un grand écran et un service de caisse automatique est disponible.

“Nous vendons un produit toutes les 15 secondes”, a déclaré Ponte.

Un salon privé a été agrandi pour permettre aux clients VIP ou aux marques d’animer, avec des prestations possibles.

“Nous avons les codes Sephora – le noir et le blanc – avec de très belles matières et les codes de Paris”, explique Slaoui. “Nous sommes comme dans un appartement ici.”

Cette rénovation du magasin est soutenue par le plus gros investissement de l’histoire de Sephora Europe, selon Ponte, qui n’a pas voulu divulguer de chiffres.

Dans l’ensemble, le détaillant vise à adopter une approche à la fois mondiale et locale.

« Sephora est le seul détaillant omnicanal de produits de beauté de prestige véritablement mondial. Cependant, nous voulons nous assurer de rester pertinents auprès du consommateur local », a déclaré Motte.

« Nos nouveaux magasins, comme le flagship des Champs-Élysées, notre premier magasin à Londres et nos magasins récemment rénovés à Shanghai, Singapour et Wuhan, sont des sources d’inspiration pour nos futures rénovations, car ils illustrent notre stratégie et l’expérience que nous souhaitons offrir. fournir à nos clients », a-t-il déclaré, ajoutant que Sephora s’inspire également d’autres initiatives, telles que son partenariat avec Kohl’s aux États-Unis.

“Mais il n’y a pas de ‘modèle'”, a déclaré Motte. « Chacun d’entre eux doit avoir un sens au niveau local et trouver un écho auprès des communautés locales. »