Le fleuriste Palmer de Joliet célèbre les 100 ans d’une entreprise familiale – Shaw Local

Une femme de Crest Hill chérira à jamais la gentillesse qu’un fleuriste de Joliet lui a témoignée il y a plus de 16 ans.

Le vendredi précédant la fête des mères en 2007, MaryLou Wagnon s’est rendue chez le fleuriste Palmer à Joliet pour commander des fleurs pour sa mère, qui venait de mourir.

«Le monsieur qui a pris ma commande m’a offert une belle rose en me disant à travers mes larmes: ‘C’est déjà assez dur de perdre sa mère, mais plus encore à l’approche de la fête des mères’», a déclaré Wagnon. «Je n’oublierai jamais cet acte de gentillesse et de sympathie. Une fleur m’a fait une grande impression, et [I] sera toujours reconnaissant pour sa gentillesse.

Wagnon a déclaré que les fleurs pour les funérailles de sa mère étaient également exceptionnelles. Mais elle a dit que cette attention « a touché mon cœur ».

« Chaque fois que je passe devant cet endroit, je pense à la gentillesse de cet homme », a déclaré Wagnon. « Il ne s’inquiétait pas de la vente des fleurs, mais du fait que j’avais le cœur brisé d’enterrer ma mère si près de la fête des mères. »

Fleuriste Palmer, situé au 1327 N. Raynor Ave., à Joliet, célèbre son 100e anniversaire cette année, et Paul « Peep » Palmer est le propriétaire de la troisième génération du magasin.

Christine travaille sur une composition florale pour une commande de mariage chez Palmer Florist le vendredi 29 septembre 2023 à Joliet. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

C’est mon fleuriste préféré car je peux toujours compter sur eux. Leur travail est magnifique et de qualité supérieure. Je n’ai peut-être qu’une vague idée de ce que je veux vraiment, mais tout ce que j’ai en tête s’avère toujours bien meilleur que ce que j’imaginais. — Pat Perrier de Crest Hill, client fidèle de Palmer Florist

Palmer a déclaré que ses grands-parents, Leo et Winifred Palmer, ont démarré l’entreprise après avoir immigré respectivement de Grèce et d’Angleterre, et s’être rencontrés et mariés aux États-Unis.

À la mort de Leo Palmer, leur fils Paul Leo Palmer a repris l’entreprise. Il est décédé en 2007.

Palmer a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de diriger l’entreprise familiale. Il a commencé à travailler dans le magasin de son ancien emplacement de Chicago Street alors qu’il n’avait que 5 ans.

«J’avais l’habitude de nettoyer des roses, des boîtes de 600 roses», a déclaré Palmer. « Ils me donnaient un centime par rose pour les nettoyer. Nous sommes en 1960. Il fallait encore toute la journée pour 6 dollars.

Un arrangement de fleurs fraîchement coupées se trouve dans le hall du fleuriste Palmer House le vendredi 29 septembre 2023 à Joliet. Un fleuriste devrait éviter d’utiliser des « fleurs ordinaires », a déclaré Paul « Peep » Palmer, propriétaire de la troisième génération du magasin. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

En grandissant, Palmer travaillait pendant les vacances – il n’aime toujours pas l’odeur des lis de Pâques – en raison de l’augmentation des commandes pour les fêtes.

« Tous mes amis sont allés en Floride », a déclaré Palmer. « Mais les vacances étaient la période la plus occupée pour la famille et il fallait travailler. »

Il a changé d’avis à 25 ans. Il travaillait pour un promoteur de centre commercial effectuant des analyses de ventes lorsqu’il a appris que les fleuristes « faisaient de leur mieux » au pied carré.

Palmer a donc ouvert Artistic Floral au centre commercial Louis Joliet et l’a dirigé de 1978 à 1980 jusqu’à ce qu’il soit temps de diriger l’entreprise familiale, a-t-il déclaré.

Palmer a déclaré qu’il était heureux d’avoir pris cette décision et qu’il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite.

« Les habitants de Joliet ont été bons avec moi », a-t-il déclaré.

Palmer n’est pas marié et n’a pas d’enfants. Il a perdu trois frères – deux au cours de la dernière année, a-t-il déclaré – dont Charlie Palmer, que les gens appelaient « le Jésus des temps modernes ».

« Il a vécu toute sa vie sans ennemi », a déclaré Palmer.

Il adore quand les clients lui font confiance pour utiliser sa créativité dans leurs arrangements, et il embauche des « retraités » comme chauffeurs-livreurs, a-t-il déclaré.

« Ils me remercient souvent de les avoir fait sortir de la maison », a déclaré Palmer.

Des compositions florales fraîchement coupées se trouvent dans le hall du fleuriste Palmer le vendredi 29 septembre 2023 à Joliet. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Satisfaction du client

Kim Ratliff, anciennement de Joliet, a déménagé au Colorado il y a 26 ans et commande toujours auprès de Palmer Florist lorsqu’elle envoie des fleurs à sa famille et à ses amis locaux, a-t-elle déclaré.

« Ils font toujours un travail incroyable », a déclaré Ratliff.

Pat Perrier de Crest Hill a déclaré qu’elle était également cliente de Palmer Florist depuis des années.

« C’est mon fleuriste de prédilection car je peux toujours compter sur eux », a déclaré Perrier. « Leur travail est beau et de qualité supérieure. Je n’ai peut-être qu’une vague idée de ce que je veux vraiment, mais tout ce que j’ai en tête s’avère toujours bien meilleur que ce que j’imaginais.

Lorsque Pat Desiderio de Joliet pense à Palmer Florist, elle pense au joli cadeau qu’un de ses enfants lui a offert la veille de Noël en 1984.

Les Desiderios vivaient à un pâté de maisons du fleuriste Palmer et passaient souvent devant lui en se rendant au Mitchell’s Food Mart parce qu’« ils avaient toujours de si jolis étalages », a déclaré Desiderio.

Ainsi, la veille de Noël, l’enfant, alors âgé de 13 ans, a acheté un poinsettia avec son propre argent et l’a fait livrer à Desiderio.

«J’ai pleuré», a déclaré Desiderio.

Qu’est-ce qui est chaud, qu’est-ce qui ne l’est pas

Selon Paul « Peep » Palmer :

Ce qui est chaud: Des roses. Palmer Florist ne propose que des roses extra fantaisie de sa fleur la plus vendue. Extra fantaisie signifie un nombre élevé de pétales et des tiges plus longues.

Qu’est-ce qui ne l’est pas: Corsages. Le fleuriste Palmer vendait entre 300 et 400 corsages le jour de la fête des mères. Aujourd’hui, il ne se vend presque plus.

Ce qui est chaud: Ventes constantes toute l’année. Dans le passé, les ventes baissaient en janvier, juillet et août.

Qu’est-ce qui ne l’est pas: Les mamans du football. Ces grandes fleurs bon marché étaient destinées aux bals de fin d’année et aux funérailles dans les années 1950 et 1970.

Comment développer une entreprise florale prospère

Selon Paul « Peep » Palmer :

• Gardez les frais généraux bas

• Attention aux chèques

• Laissez tout tomber pour les funérailles, même si c’est la période la plus occupée de l’année.

• N’utilisez pas de « fleurs ordinaires »

• Évitez les œillets à moins qu’un client ne les demande

• Soyez patient – ​​et réalisez également que vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux

• Et enfin : « Prenez le temps d’être gentil avec tout le monde. La vie est trop courte »

SI VOUS ALLEZ

QUOI : Fleuriste Palmer

QUAND : de 9h à 17h du lundi au vendredi et de 9h à midi le samedi

OÙ : 1327, avenue N. Raynor, Joliet

INFO : Appelez le 815 726-4441 ou visitez palmerfloristinc.com.