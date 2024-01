Le Flattop russe est coincé dans une révision. Ses MiG sont donc allés en Ukraine.

Un Mikoyan MiG-29KR à bord de « l’amiral Kuznetsov ». Photo MiG

La marine russe embarque ses nouveaux chasseurs Mikoyan MiG-29KR à bord de son unique porte-avions, le vieux – et peu fiable –Amiral Kouznetsov.

Mais le branlant Kouznetsov est en révision depuis 2017. Le flattop de 58 000 tonnes, datant des années 1980, pourrait ne jamais revenir en service de première ligne, bloquant ainsi ses MiG supersoniques bimoteurs.

La marine a peut-être trouvé une autre utilisation pour certains des quelque 22 MiG-29KR survivants sur les 24 acquis par la flotte à partir de 2013 : selon le Centre ukrainien des stratégies de défense, il les a déployés en Crimée. De là, ils chasseraient les bateaux de la marine ukrainienne.

Les nouveaux MiG, qui possèdent des capacités multirôles avec des armes air-air et air-sol modernes, n’ont pas survécu aux 18 premiers mois de la guerre de 23 mois menée par la Russie contre l’Ukraine. Il y a peut-être déjà l’automne dernier, au moins deux MiG-29KR appartenant au 100e Régiment indépendant d’aviation de chasse embarquée volaient depuis la base aérienne de Saky, en Crimée occupée par la Russie.

Les MiG de poids moyen auraient volé aux côtés des chasseurs lourds Sukhoi Su-30SM de la marine russe. en patrouille à la recherche de bateaux de la marine ukrainienne sillonnant l’ouest de la mer Noire.

Après avoir saborder la frégate Hetman Sahaydachniy, la marine ukrainienne ne dispose plus de grands navires de guerre armés. Qu’est-ce que c’est fait Nous disposons de nombreux missiles, de drones aéroportés et maritimes et de petits bateaux rapides.

Des bateaux avec équipage transportent des commandos ukrainiens lors de raids sur le territoire sous contrôle russe. Des bateaux robots remplis d’explosifs infiltrent les ports pour frapper les navires de guerre russes.

Un chasseur supersonique contre un petit bateau peut sembler un combat injuste, mais les équipages des bateaux ukrainiens embarquent souvent des missiles sol-air tirés à l’épaule. En août, un équipage ukrainien a touché un chasseur russe Sukhoi, l’endommageant apparemment et le forçant à regagner sa base.

Malgré le danger, ne soyez pas choqué de voir davantage de MiG-29KR dans le ciel de l’Ukraine. Quelques patrouilles de MiG-29KR de la marine russe au-dessus de l’Arctique russemais la majeure partie de la force – plus d’une douzaine d’avions – pourrait être disponible pour des opérations en temps de guerre.

Et ce n’est pas comme si les MiG devaient se lancer dans Kouznetsov de sitôt. Même si le Kremlin prévoit avec optimisme que le transporteur pourrait réintégrer la flotte cette année, il est possible que la refonte se prolonge jusqu’en 2025.

Il y a même une chance extérieure Kouznetsov jamais rejoint la flotte. Le porte-avions possède très peu de puissance de combat réelle, peut-être trop peu pour justifier le risque que l’équipage doit accepter à chaque fois que le navire gériatrique navigue.

La dernière fois Kouznetsov déployée au large des côtes syriennes pour des frappes contre les rebelles syriens en 2016, son aile aérienne a perdu un MiG-29 et un Su-33 à cause d’un équipement d’arrêt défectueux. Les chefs de flotte ont décidé Kouznetsov n’était pas sûr pour les opérations aériennes avant sa révision prévue et a déplacé son aile aérienne, y compris les MiG survivants, vers une base aérienne en Syrie.