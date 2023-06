Le Flash est amusant. Est-ce suffisant?

Que veut Warner Bros. avec Le flash? Le nouveau film, sorti le 16 juin, est en proie à des complications. C’est l’un des derniers films réalisés avant que le réalisateur James Gunn ne réorganise complètement le programme de super-héros du studio, met en vedette le pilier problématique des tabloïds Ezra Miller et ressemble, à bien des égards, énormément à un film multivers Marvel.

Alors, où en sommes-nous?

Le jouer étonnamment sûr, pour une chose.

Comme beaucoup de films de super-héros sur des univers sans limites, Le flash semble se contenter d’en faire juste assez: les séquences de combat sont utilisables, l’humour frénétique de Miller a ses moments et la connexion ultra-rapide au voyage dans le temps semble différente – un exploit alors qu’il y a tellement de multivers dans la culture pop aujourd’hui.

Mais il n’est pas difficile de sentir que le film existe juste pour nous amener à une ligne d’arrivée et apparemment une suite. Il vous reste à souhaiter qu’il soit assez courageux pour briser le schéma et nous donner un film qui veut réellement capturer la possibilité infinie à laquelle il se réfère encore et encore. Il y a beaucoup de potentiel gaspillé.

Jouer la sécurité a également été la stratégie marketing que Warner Bros. a appliquée à Le flash. Au cours de la dernière année, Miller a fait la une des journaux pour ses multiples arrestations et son comportement destructeur, y compris les accusations de diriger une sorte de secte. Miller a à peine fait la promotion du film.

Bien qu’il vante un tout nouveau départ pour la stratégie de super-héros de Warner Bros., le studio a apparemment collé à Miller – principalement en espérant que vous oubliez leur vie personnelle – et leur a laissé la porte ouverte dans l’espoir que ce sera un film extrêmement réussi. . De cette façon, Le flash non seulement un film sur la possibilité infinie de nos passés et de nos futurs, mais aussi sur qui a ces chances.

Barry Allen rencontre le multivers

Comme presque tous les films de super-héros des cinq dernières années, Le flash concerne le multivers – l’idée qu’il existe des chronologies alternatives sans fin, ponctuées d’événements significatifs, parallèles aux nôtres. Ce qui rend l’univers DC Comics légèrement différent de ses pairs, c’est que ses super-héros sont généralement des produits desdits événements.

Un agresseur au hasard tuant Martha et Thomas Wayne transforme leur fils Bruce en Batman. La destruction de Krypton envoie Kal-El alias Superman sur Terre pour en devenir le protecteur. L’atterrissage forcé de Steve Trevor sur la maison des Amazones de Paradise Island (alias Themyscira) a déclenché une série d’événements qui ont transformé Diana en Wonder Woman.

Le Flash alias Barry Allen (Miller) a également l’une de ces histoires d’origine, que nous voyons dans le film. Sa mère Nora ( Maribel Verdú ) a été assassinée et le père de Barry, Henry ( Ron Livingston ), a été condamné à tort pour le crime. Barry, un enfant à l’époque, était là et sait que son père n’a pas tué sa mère. Cela incite Barry à poursuivre une carrière en médecine légale et, grâce à une combinaison d’éclairs égarés, de produits chimiques et de coïncidences anormales, il obtient une super vitesse tout en travaillant dans un laboratoire tard dans la nuit.

Barry a le pouvoir de se déplacer aussi vite sinon plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui équivaut à un code de triche de la vie. La lessive et les corvées prennent trois secondes. Le travail n’est qu’une fraction de journée. Imaginez aller en Europe ou en Asie pendant une pause déjeuner. Ou je suppose que oui, vous pourriez utiliser ce pouvoir pour aider votre père.

S’il le voulait, Barry pourrait facilement faire sortir son père de prison et fuir le pays vers un endroit sans lois d’extradition strictes. (Ce n’est pas que je tolère les évasions de prison ou la fuite du pays, mais allez.) Son père est un saint, cependant, et fait confiance à des choses comme les gens, la justice et le système judiciaire. L’arc de l’univers est long mais s’inclinera toujours vers le bien, estime Henry Allen.

Barry n’est pas si naïf.

Pour être juste, c’est compréhensible. Le système juridique sur la Terre de DC Comics est un échec complet (la Terre principale, au moins; il est toujours possible qu’il y en ait un bon quelque part dans le multivers). Lex Luthor, le Joker, Harley Quinn, Poison Ivy et leurs semblables super puissants terrorisent Metropolis et Gotham sur ce qui semble être une base hebdomadaire, mais Henry Allen purge une peine à perpétuité au pénitencier d’Iron Heights. Henry Allen, qui est innocent, est la seule personne sur DC Earth que les forces de l’ordre aient réussi à garder en prison !

Frustré par le faux emprisonnement de son père, Barry commence à voir grand : puisqu’il peut voyager à grande vitesse, il pourrait essentiellement briser le temps, aller dans le passé, sauver sa mère et par la suite garder son père hors de prison. Le problème avec cela, comme l’explique Bruce Wayne (Ben Affleck), est que la modification de petits événements pourrait avoir un effet d’entraînement et modifier la chronologie actuelle, sinon le multivers lui-même.

La décision de Barry de se mêler du temps est la raison pour laquelle nous avons ce film (qui est également basé sur l’événement de bande dessinée connu sous le nom de Point de rupture).

En remontant le temps et en sauvant sa mère, Barry met en place une chronologie dans laquelle il découvre une version plus jeune de lui-même qui n’a eu qu’une belle vie : une mère qui est en vie, un père qui n’est pas en prison, un monde où la pire chose à lui arriver est le linge sale. Il a réparé les choses, miraculeusement, mais Barry réalise lentement que le jeune lui est en fait un peu désemparé. De même, le jeune Barry ne peut pas comprendre comment son ancien moi grincheux est en fait un super-héros. La vanité du vieux Barry traumatisé rencontrant le jeune Barry sans traumatisme permet à Miller de se pencher sur une comédie physique loufoque et une charmante flottabilité qui manque souvent à la sombre gamme de films de bandes dessinées basés sur DC.

Les deux Barrys Allen découvrent bientôt que la modification de la chronologie a provoqué des choses étranges. Wonder Woman et Aquaman n’existent pas dans le monde du jeune Barry. Superman non plus. Le taux de criminalité de Gotham a également été affecté, effectivement éliminé en fait, ce qui a rendu Batman obsolète.

Alors que l’assaut de bandes-annonces et de supports marketing du film a été complètement gâché, les Barry se retrouvent également à traverser la nostalgie du millénaire. Michael Keaton reprend son rôle de Bruce Wayne plus âgé et plus grincheux – avec la partition volumineuse de Danny Elfman. Dans sa vieillesse, ce Bruce fait des ecchymoses et saigne plus facilement mais il est sage. C’est lui qui explique que modifier le multivers a des conséquences. Vous ne pouvez pas jouer à Dieu et rendre justice, dit quelqu’un qui a effectivement cessé de jouer à Dieu et de rendre justice tous les soirs.

Et tout comme son homologue plus jeune, Batman de Keaton a raison.

La décision de Barry a rendu cette Terre sans défense contre le général Zod (l’infâme méchant de Superman et antagoniste des années 2013 Homme d’acier). Afin de sauver ce monde, le monde dans lequel vit leur mère, les Barry doivent trouver comment vaincre Zod et aider Barry plus âgé à revenir à sa chronologie d’origine – des tâches apparemment impossibles que la super vitesse ne peut pas résoudre à elle seule. Ce qui fait de Barry Allen un héros, ce ne sont pas ses pouvoirs, mais plutôt la compréhension qu’il devra faire un sacrifice et le courage de le faire.

Le flash c’est bien mais… à quel prix ?

Le flash est en grande partie un succès parce qu’il est, oui, conscient de soi et assez drôle et parce que la génération Y a de bons et forts souvenirs de nos divertissements d’enfance. Regarder Keaton enfiler la cape et le capot une fois de plus ne serait pas aussi impressionnant s’il n’y avait pas Keaton (ou l’illusion CGI de lui) sous ce masque. La voix, ce clin d’œil, ce sourire narquois – cela vous rappelle à quel point c’était amusant de voir Keaton jouer le personnage. Il est difficile de ne pas savourer l’opportunité de le voir le faire une fois de plus.

En même temps, cependant, ce film qui consiste à regarder le passé avec de bons souvenirs est en quelque sorte une relique en soi.

Après des arrêts et des redémarrages, le film a commencé à tourner en 2021. C’était quatre ans après que Miller ait joué le rôle de Barry dans le film extrêmement lugubre de 2017. Ligue des Justiciers du réalisateur Zack Snyder. Bien que Warner Bros. ait donné à Snyder le budget pour reprendre et publier sa version de Le Ligue des Justiciersle studio et la création se sont séparés, et avec lui est allée sa vision cinématographique des super-héros de DC.

De plus, Warner Bros. a annoncé en octobre dernier que Peter Safran et le réalisateur James Gunn seraient en charge de la liste des nouveaux films de super-héros de DC – devenant essentiellement la version Warner Bros. du président de Marvel, Kevin Feige. Et avec cette annonce est venue la nouvelle qu’Affleck, Henry Cavill et Gal Gadot ne reprendraient pas leurs rôles de Batman, Superman et Wonder Woman – les poteaux de tente de la trinité des bandes dessinées de DC.

Au cours de la même période, Miller a été arrêté à plusieurs reprises et accusé d’agression, de conduite désordonnée et de cambriolage. Ils ont également été accusés de former une secte, y compris des allégations de comportement pénible avec un enfant non binaire. Miller a publié une déclaration s’excusant pour leur comportement en août 2022 et a déclaré qu’ils chercheraient un traitement pour des problèmes de santé mentale.

Le flash exister en tant que film achevé est une réussite en soi. Que ce soit plutôt bon et qu’il y ait des moments amusants est un exploit.

Alors que vous regardez le film sur la super vitesse et les voyages dans le temps, il s’avère que la plus grande question en ce qui concerne la suspension cinématographique de l’incrédulité est d’essayer d’oublier la vie personnelle de Miller. Miller n’a pas fait partie de la tournée de presse du film. Le marketing du film a gâché la surprise de Keaton, une stratégie apparemment employée car ils ne peuvent pas vendre leur grande star.

Warner Bros., Gunn et Safran ont dit à quel point ce film est génial et ont encouragé les fans à aller le voir. Ils ont dit que l’avenir de Miller chez Warner Bros. est ouvert et dépend de l’engagement de Miller envers la reprise.

Ce qu’ils n’ont pas dit explicitement, et ce qui semble être un facteur majeur dans l’avenir de Miller en tant que Flash, c’est combien de centaines de millions de dollars ce film rapportera. Ce que le studio fait et ne considère pas comme rentable peut également expliquer pourquoi le studio a annulé un projet presque terminé Fille chauve-souris projet mais est resté avec Miller.

Comprendre le calcul de Warner Bros. est une partie inextricable du visionnage de ce film.

Est Le flash prodigieusement bon ? Pas vraiment! Vaut-il la peine de se lancer dans un discours art contre artiste ? Non. Y a-t-il quelque chose d’exceptionnel dans la performance de Miller ? Je ne pense pas! Le flash et Miller sont amusants, mais Hollywood regorge de charmants jeunes acteurs qui n’ont pas de casiers judiciaires et d’allégations de culte dérangeantes qui pourraient facilement frapper ces rythmes!

Si Le flash gagne un milliard de dollars, Miller reste. S’il échoue, Miller est apparemment éliminé. Dans quelques semaines, il deviendra plus clair quel sera le rôle de Miller, à quoi ressemble l’avenir de Warner Bros. et si ce pari a porté ses fruits. Et cela ressemble à une histoire, peut-être plus vraie sur la façon dont les films de super-héros sont réalisés.