Le Flash a des problèmes et Ezra Miller n’est que l’un d’entre eux

Le film Flash, longtemps retardé, arrive à un moment curieux pour Warner Bros. Après avoir regardé Marvel boire son milkshake, le studio a remis gardiens de la Galaxie le réalisateur James Gunn et le producteur de films Peter Safran les clés du royaume. Gunn a déjà écrit un scénario pour un nouveau film de Superman. On parle d’un nouveau Batman et Robin, Supergirl, Swamp Thing et (halètement) Booster d’or projets.

Mais d’abord il y a Le flash. Un reste du règne de Zack Synder de l’ère de la Justice League, le speedster super puissant joué par Ezra Miller est enfin face à sa propre aventure.

Alors qu’une grande partie du Snyderverse était trop sombre et austère, la performance de Miller en tant que Flash était une étincelle de légèreté bienvenue. Le scientifique au-dessus de sa tête essayant de tirer le meilleur parti de ses capacités est aussi proche que DC en est venu à créer son propre Peter Parker.

Mais le film longtemps retardé et très attendu, qui ouvre vendredi, a des problèmes – au-delà du comportement inapproprié présumé de sa star.

Être averti. Si vous n’avez pas étudié l’histoire du contenu inspiré de la bande dessinée DC avec la dévotion d’un érudit talmudique, les moments climatiques de Le flash peut vous laisser perplexe.

REGARDER | Remorque pour Le flash:

Miller refait surface avec du potentiel

Enfin en production après avoir traversé plus de réalisateurs que de changements de costumes de Batman, le studio a opté pour Andy Muschietti qui a fait des vagues avec ses adaptations du Stephen King Il films. En février 2021, les caméras ont commencé à tourner.

Puis Ezra Miller a commencé à faire la une des journaux avec un série d’accusations et de multiples accusations portées contre eux.

Ezra Miller lors de la première du tapis rouge pour The Flash. (Éric Charbonneau)

L’acteur, qui utilise les pronoms ils et eux, a été accusé de cambriolage dans le Vermont . Ils ont plaidé coupables de délit d’intrusion illégale et en 2023 ont commencé à purger une probation d’un an. Ils ont également été arrêtés deux fois à Hawaï où une accusation de harcèlement a été rejetée et Miller a payé une amende de 500 $.

À l’approche de la date de sortie, l’acteur est resté à l’écart des projecteurs et aurait reçu un traitement pour des problèmes de santé mentale. Plus tôt cette semaine, Miller est réapparu. Lors de leur seule apparition sur le tapis rouge, ils ont vivement remercié les dirigeants de Warner Bros., « Pour votre grâce, votre discernement et vos soins dans le contexte de ma vie. »

Ce qui complique les questions autour des actions de Miller, c’est que leur performance dans Le flash est sans équivoque ce qui rend le film différent de tout ce que DC a jamais sorti.

Miller joue Barry comme quelqu’un qui n’est pas normal mais qui cherche désespérément à l’être. Son esprit s’emballe, il est constamment avide de nourriture pour alimenter ses pouvoirs de vitesse.

En personne, il est maladroit et toute tentative de compensation, comme lorsque l’intérêt amoureux à peine esquissé Iris West passe, crée des moments hilarants.

Avec Flash sur la numérotation abrégée de Wayne Manor, Barry se plaint d’être le concierge de la Justice League. Avec toutes ses capacités, il ne peut toujours pas dépasser son traumatisme. La mort de sa mère pèse sur lui. Lorsque le héros découvre une capacité à remonter le temps, les choses se compliquent.

Ezra Miller revient en tant que Flash dans une scène où Batman demande de l’aide. (Warner Bros. Entertainment Inc.)

Le problème du voyage dans le temps

Alors que Barry tombe sur une version plus jeune et moins hantée de lui-même, les capacités de Miller se multiplient. Les deux Barrys partagent beaucoup de temps d’écran et ne pourraient pas être plus distincts. Indemne de traumatisme, le jeune Barry est un étudiant heureux qui se comporte plus comme un jeune Keanu Reeves que comme un héros hanté.

Alors que le film commence avec Ben Affeck dans le rôle de Batman, la nouvelle chronologie amène les Barrys à un croisé capé différent – ​​Michael Keaton revenant en tant que version semi-retraitée de Batman des films de Tim Burton. Même dans sa cuisine, utilisant des pâtes pour expliquer les problèmes de voyage dans le temps, Keaton commande l’écran. Il n’a pas besoin du Batsuit, juste ce sourcil arqué et un soupçon de danger.

Ezra Miller, Michael Keaton et aussi Ezra Miller apparaissent dans une scène de The Flash alors que Batman vole au combat. (Warner Bros. Ent.)

Avec le retour de Zod, l’ancien ennemi de Man of Steel, il y a un autre méchant à arrêter, sauf que cette réalité n’a pas de Superman mais plutôt Kara, la cousine de Superman, jouée par Sasha Calle.

Alors que les Barrys entrent en action, il y a des moments qui montent en flèche. Keaton est une huée à regarder, Batman grimaçant alors qu’il se lance dans la bataille, et garçon que Batwing peut voler. Bien que Calle n’ait pas grand-chose à faire, elle se montre à la hauteur en tant que Supergirl. Les deux Barrys sont flous alors que le champ de bataille se remplit de stries rouges et bleues, mais à mesure que les conséquences de la modification du flux temporel se multiplient, tout ce qui a fait Le flash distinct recule à l’arrière-plan.

Enfant, j’aimais lire des événements croisés de bandes dessinées. Marvel avait Guerres secrètes. DC a Crise sur des terres infinies. Pour 75 cents, vous pouviez lire sur le sort de dizaines, voire de centaines de héros. Maintenant, alors que les films se précipitent pour nous donner les mêmes sensations vertigineuses, nous sommes pris dans une crise de contenu infini.

Ezra Miller en tant que jeune Barry (alias Flash) et Sasha Calle en tant que Supergirl partent affronter le général Zod. (Warner Bros. Ent.)

Comme Spider-Man : Pas de retour à la maison et Spider-Man: à travers le Spider-Verse, Le flash a atteint l’horizon des événements, il semble que toutes les histoires de super-héros arrivent, un domaine autoréférentiel où les films et les moments du passé et du présent s’entremêlent.

Lorsque Marvel a commencé à interconnecter ses films pour la première fois, j’ai été étonné que le concept d’une continuité de bande dessinée partagée arrive enfin au cinéma. Maintenant que je lutte pour suivre le rythme, je me demande si en créant ces multivers cinématographiques, ces histoires héroïques ont perdu la capacité de se connecter à un public plus large.

Conçu pour les superfans par rapport à l’appel autonome

j’ai eu l’occasion de voir Le flash deux fois. Une fois au CinemaCon de Las Vegas dans un théâtre rempli de critiques, de superfans et de propriétaires de théâtre. Le film était si frais que les effets visuels étaient inachevés et ce que nous avons regardé était décrit comme un montage grossier.

Les deux Barrys et Supergirl arrivent sur le champ de bataille. (© 2023 Warner Bros. Entertainment Inc.)

Cela n’avait pas d’importance. La foule s’en est régalée. Ils ont jappé quand Keaton s’est cité de l’original de Tim Burton en disant « Soyons dingues ». C’était un théâtre de fans et nous avons dévoré ce que DC mettait devant nous.

Plus récemment, j’ai regardé Le flash dans un théâtre beaucoup plus petit avec une foule composée de quelques critiques et principalement de gagnants de billets. Ce n’était pas le genre de public qui reconnaîtrait instantanément une citation de Batman. Ils cherchaient juste une soirée.

Lorsque les grands méta-moments sont arrivés, au lieu d’applaudissements, il n’y a eu que quelques cris de reconnaissance silencieux.

REGARDER | Le Superman bande-annonce de 1978 :

Faisons un autre voyage dans le temps. Viens avec moi en 1978.

de Richard Donner Superman n’avait pas besoin de rappeler au public les racines de la bande dessinée de Clark Kent ou d’ajouter un caméo de TV Superman Georges Reeves il suffisait d’un 6-4 acteur qui pourrait être doux et puissant aucun CGI requis. Superman était un succès grand public, tout comme l’original ’89 de Tim Burton Homme chauve-souris. Bien sûr, il y avait des clins d’œil aux bandes dessinées, mais Burton s’est concentré sur la création de son interprétation gothique et sombre autonome.

Un luxe que peu de réalisateurs ont aujourd’hui avec des films faisant désormais partie d’une plus grande chaîne de pièces de jeu d’entreprise, chacune se connectant consciencieusement à la suivante pendant que nous regardons le générique de fin formé pour attendre des indices.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse nous a montré à quel point ces camées peuvent être délicieux, mais l’histoire a réussi grâce à la concentration rigoureuse sur les personnages. Entre-temps Le flash est tellement concentré sur l’ouverture d’un monde de possibilités, l’histoire originale et le potentiel de la performance d’Ezra Miller est une réflexion après coup.

Le résultat est un film qui nous rappelle les films avec lesquels nous avons grandi, mais ce Flash restera-t-il dans les mémoires avec autant de tendresse dans les 20 années à venir ?