Le fixatif texturisant préféré de Hailey Bieber crée les meilleures vagues – Hollywood Life

Une journée capillaire parfaite dépend des bons produits que vous utilisez. Heureusement pour nous, Hailey Bieber a partagé une vidéo YouTube, que vous pouvez regarder ici, détaillant les étapes qu’elle suit pour obtenir des cheveux ondulés pour une soirée. Certains excellents produits ont été mentionnés dans la vidéo, notamment le Spray texturé tactile IGK BEACH CLUB, qui transformera vos cheveux en vagues parfaites – d’apparence naturelle, sexy et chic ! Vos cheveux peuvent ressembler à ceux de la plage de la meilleure façon possible.

Spray texturé tactile IGK BEACH CLUB pour 34 $ sur Amazon aujourd’hui

Dans le tutoriel coiffure de Hailey, elle a expliqué : « Je vais prendre et je vais vaporiser mes cheveux partout. J’aime faire un peu de spray texturant avant [styling].» Elle a ajouté : « Après ma douche, mes cheveux sont vraiment propres et plutôt lisses. Je dois parfois ajouter un peu plus de spray texturé pendant que je me coiffe, ce qui ajoute un peu plus de grip. Le Spray Texture IGK ajoutera du volume à vos cheveux, créant un look de plage insouciant, le tout avec une formule non desséchante et sans sel.

Donc ce que fait le spray texturant, c’est qu’il me donne un peu d’épaisseur et qu’il matifie un peu les cheveux. J’ai les cheveux vraiment soyeux et quand vous essayez de faire quelque chose avec un fer à repasser, j’ai parfois l’impression que ça glisse, donc ça aide pour ça », a également partagé Hailey. Certains ingrédients clés infusés dans le produit sont : la glycérine, qui aide à retenir l’humidité et à ajouter de la texture, tandis que la protéine de blé hydrolysée sans gluten aide à donner du volume et du corps à vos cheveux