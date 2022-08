Le fish & chips devrait être retiré du menu pour protéger les espèces menacées, prévient un rapport

Le poisson-frites devrait être retiré du menu pour protéger les espèces de poissons menacées, selon un rapport.

Chaque année, les Britanniques mangent 887 000 tonnes, soit l’équivalent de 5,2 milliards de portions, et les quatre cinquièmes proviennent des eaux extérieures au Royaume-Uni.

Un rapport indique que le fish and chips devrait être retiré du menu pour protéger les espèces de poissons menacées Crédit : Getty

Le corégone, comme l’églefin et la morue, représente près d’un tiers.

Mais les méthodes de pêche ont nui à plus de 250 espèces, dont des baleines, des dauphins, des thons et des requins, ainsi que des oiseaux de mer, rapporte le Fonds mondial pour la nature.

Il veut que des mesures soient prises pour nous sevrer des produits de la mer non durables et a appelé à des lois plus strictes pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.

La porte-parole Kate Norgrove a déclaré : « L’océan est le cœur bleu de notre planète. La protection de cette précieuse ressource devrait être la priorité absolue de toutes les pêcheries du monde. »