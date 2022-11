Le First Student Christmas Giving Bus continue la collecte de cadeaux – Shaw Local

ROCK FALLS – Le premier bus de Noël étudiant acceptera les dons de cadeaux neufs et non emballés pour les enfants de Sterling et de Rock Falls.

Les dons peuvent être faits de 9 h à 15 h en semaine du 28 novembre au 9 décembre au parking de bus First Student, 1902 First Ave., Rock Falls.

Le bus qui donne sera également garé au Northland Mall, de 10 h à 13 h le 3 décembre.

Les cadeaux appropriés pour les étudiants de 18 ans et moins sont des jouets ; vêtements d’hiver, y compris manteaux, gants, chapeaux et bottes ; pyjamas; livres; casse-tête; et jeux. Cette année, l’accent est mis sur les cadeaux pour les adolescents, notamment des jeux, des casse-tête, des couvertures, des lotions, des articles de soins dentaires et capillaires et des chaussettes.