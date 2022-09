À la lumière du décès de la reine Elizabeth, les organisations et communautés autochtones de la Colombie-Britannique espèrent que son successeur s’engagera à améliorer les relations entre les Premières Nations et la Couronne.

Le roi Charles III a été proclamé samedi nouveau chef d’État du Canada, à la suite du décès de sa mère jeudi.

Le First Nations Leadership Council (FNLC), qui comprend l’Union of BC Indian Chiefs (UBCIC), l’Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique et le Sommet des Premières Nations, demande à Charles de renoncer à la doctrine de la découverte comme son premier acte officiel.

Créée à l’origine par l’Église catholique en 1452, la doctrine justifiait le vol de terres aux peuples autochtones. Il a été utilisé par la Grande-Bretagne et la France pour revendiquer des terres en Amérique du Nord.

Regarder | Wawmeesh Hamilton, journaliste de la CBC, parle des perspectives autochtones sur la reine :

La mort de la reine Elizabeth : une perspective autochtone Wawmeesh Hamilton de CBC parle de la reine et de la relation entre la monarchie et les peuples autochtones à la suite de sa mort.

“La doctrine de la découverte a déshumanisé les non-Européens tandis que les empires faisaient la guerre et volaient des terres, des ressources et des richesses qui appartenaient légitimement aux peuples autochtones du monde entier”, a déclaré le FNLC dans un communiqué.

« Nous appelons le roi d’Angleterre à renoncer à cette doctrine du droit international. Avec un changement de chef d’État au Canada, il est temps de changer l’approche de la Couronne en matière de souveraineté autochtone.

Tenir la monarchie responsable

La relation entre les peuples autochtones et la monarchie est compliquée. De nombreuses Premières Nations ont signé des traités avec la Couronne, qui comprenaient des promesses de partager des ressources que la Couronne a par la suite violées.

“Il est important de maintenir cette relation en vie”, a déclaré Diana Day, matriarche principale de la Pacific Association of First Nations et membre du Wolf Clan de la nation Oneida, sur CBC. La première édition.

“C’est important de tenir [the monarchy] responsables, de les tenir pour responsables et de les faire participer davantage à la réconciliation et à la vérité sur l’histoire de ce pays. »

La reine Elizabeth, chef d’État du Canada et monarque britannique ayant régné le plus longtemps, est décédée à l’âge de 96 ans le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse.

Day a déclaré qu’il était important de reconnaître la mort de la reine et ses longues années de service, mais qu’il était également essentiel de penser aux peuples autochtones du Canada qui sont sans logement ni eau potable.

À la suite des excuses du pape pour le rôle de l’Église catholique dans les pensionnats, certains ont demandé à la reine de présenter des excuses similaires – des excuses qui ne sont jamais venues, malgré son rôle au sein de l’Église anglicane, qui dirigeait des dizaines de pensionnats au Canada.

Une relation symbolique

Le journaliste aux affaires autochtones de la CBC, Wawmeesh Hamilton, affirme que la relation entre la monarchie et les peuples autochtones est purement symbolique.

“Il y a des visites, il y a des gestes diplomatiques et il y a de bons souhaits. C’est une relation abstraite qui a l’air bien et qui se lit bien”, a-t-il dit, ajoutant que la monarchie n’a pas son mot à dire ni son influence sur le gouvernement autochtone.

Lorsque la nouvelle du décès de la reine a éclaté, Hamilton a déclaré que les peuples autochtones se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leurs griefs contre la monarchie, le colonialisme et les pensionnats.

Une statue de la reine Elizabeth II est photographiée dans une galerie d’art à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 8 septembre. Adam Olsen, député provincial de Sannich North et membre de la Première nation Tsartlip, affirme que la monarchie a la responsabilité de participer à la réconciliation. (Ben Nelms/CBC)

“Sa famille a perdu quelqu’un qu’elle aimait”, a-t-il déclaré.

“Il existe des protocoles au sein des communautés autochtones concernant la mort. Ils diffèrent, mais un dénominateur commun est le respect des personnes en deuil et des morts.”

Adam Olsen, député provincial de Saanich North et membre de la Première nation Tsartlip, a déclaré qu’il croyait que c’était le moment d’entamer des conversations sur la relation du Canada avec la monarchie et la réconciliation, alors qu’ils passent la couronne d’une génération à l’autre.

“Nous devons reconnaître (…) que la richesse et les privilèges que les monarques et les affaires de la monarchie accumulent sur le dos des peuples autochtones. Ils ont une responsabilité.”

La reine a été invitée à renoncer à la doctrine de la découverte

Kukpi7 Judy Wilson, secrétaire-trésorière de l’UBCIC, a souligné que la reine avait également été invitée à renoncer à la doctrine de la découverte, mais ne l’a pas fait.

“La reine représentait une relation souveraine avec nombre de nos nations”, a déclaré Kukpi7 Judy Wilson jeudi.

Les Premières Nations de tout le Canada ont également demandé au pape de renoncer à la doctrine.

Wilson a déclaré que le renoncement à la doctrine est la “seule façon d’avancer avec une vraie relation”.