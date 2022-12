Le Fireside Music Festival fait monter la température avec son retour à Kelowna

Un festival de musique unique en son genre dans l’Okanagan réchauffera les âmes des habitants de Kelowna en février.

Le Fireside Festival est de retour après une interruption de deux ans en raison de COVID, du 3 au 5 février, avec une programmation de musiciens qui dégèleront les mouvements de danse, même par temps froid.

L’événement aura lieu entre BNA et le site extérieur de Redbird Brewing.

Il y aura beaucoup de foyers, de tentes d’échauffement et de boissons chaudes pour garder les gens au chaud, a déclaré le fondateur et directeur créatif Aaron DeSilva.

Les organisateurs de l’événement se concentrent sur la promotion de la diversité et de l’inclusivité dans la programmation et se concentrent sur la réservation d’artistes et de groupes prometteurs.

DeSilva a déclaré qu’ils avaient une liste éclectique et organisée d’artistes à venir qui devraient se produire tout au long du week-end.

Une programmation entièrement féminine donne le coup d’envoi du week-end le vendredi 3 février. La soirée comprendra des performances musicales, du burlesque, du drag et d’autres surprises “épicées”.

Le samedi, les gens danseront à l’extérieur à RedBird où la musique passera de la musique indie et folk au hip-hop dans une soirée dansante EDM sous les étoiles.

L’événement de dimanche à BNA Brewing présentera des œuvres d’art en direct aux côtés de certains des artistes émergents de la Colombie-Britannique.

« C’est vraiment un festival d’arts communautaires », a déclaré DeSilva.

Les billets et plus d’informations sur l’événement sont disponibles sur firesidefestival.ca.

