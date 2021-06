Le financier Warren Buffett annonce sa démission de la Fondation Gates, victime d’un scandale — RT USA News

Le milliardaire philanthrope Warren Buffett démissionne du conseil d’administration de son principal partenaire caritatif, la Fondation Bill et Melinda Gates. Il fait suite au divorce des ex-conjoints et aux allégations d’irrégularités contre Bill Gates.

Dans un communiqué publié mercredi, Buffett a déclaré que sa dernière distribution de 4,1 milliards de dollars d’actions qu’il détient dans la société holding Berkshire Hathaway le mettait à mi-chemin de la promesse de céder 99% de ces actifs et méritait quelques réflexions.

La Fondation Bill et Melinda Gates a été l’un des cinq principaux bénéficiaires des contributions financières de Buffett et la seule à ne pas être gérée par un membre de la famille Buffett. Pourtant, après avoir passé des années en tant que « inactif » administrateur au conseil, il démissionne.

« Je démissionne maintenant de ce poste, comme je l’ai fait dans tous les conseils d’administration autres que celui de Berkshire » a-t-il déclaré, promettant son soutien au PDG de la fondation récemment nommé, Mark Suzman. « Mes objectifs sont 100% en phase avec ceux de la fondation, et ma participation physique n’est en aucun cas nécessaire pour atteindre ces objectifs. »





Buffet n’a donné aucune raison particulière pour le déménagement et n’a pas abordé les derniers problèmes de publicité dont son ami personnel Bill Gates avait souffert récemment. Lui et Melinda Gates ont annoncé leur divorce le mois dernier après 27 ans de mariage. Certains médias ont allégué que le lien de Bill Gates avec le défunt financier en disgrâce et prédateur sexuel condamné Jeffrey Epstein avait mis à rude épreuve leur relation.

Plus tard, il a été rapporté que Gates avait quitté le conseil d’administration de Microsoft l’année dernière après que la société de logiciels qu’il avait fondée avait lancé une enquête sur une liaison avec une employée en 2000 et sur une possible irrégularité de sa part. Un porte-parole du milliardaire a reconnu l’affaire, mais a nié qu’elle avait un lien avec la démission surprise. Gates a également démissionné du conseil d’administration de Buffett’s Berkshire Hathaway en même temps.





Dans sa déclaration de mercredi, Buffett a évoqué la perception selon laquelle la philanthropie pour les riches est une forme d’évitement de payer des impôts. Il a déclaré que dans son propre cas, le don de 41 milliards de dollars aux cinq fondations « n’a entraîné qu’environ 40 d’économies d’impôt pour 1 000 $ donnés » en raison du revenu relativement faible qu’il tire de son immense richesse.

« Néanmoins, les déductions fiscales sont importantes pour beaucoup – en particulier pour les super-riches – qui donnent de grandes quantités d’argent ou de titres à la philanthropie », a-t-il souligné. « Il est normal que le Congrès réexamine périodiquement la politique fiscale pour les contributions caritatives, en particulier en ce qui concerne les donateurs qui font preuve d' »imagination ».





L’homme de 90 ans a souligné que sa déclaration est « pas de chant du cygne » et il savoure toujours « être sur le terrain et porter le ballon. »

