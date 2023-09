Le financement proposé pour la piscine Summerland aurait des effets à long terme

Si le projet de remplacement du centre aquatique et de conditionnement physique vieillissant de Summerland est approuvé, cela aura un effet durable sur les contribuables de Summerland.

L’estimation du coût de l’installation pour novembre 2022 est de 50 millions de dollars. Cela comprend la conception détaillée, la construction et les imprévus.

Le référendum du 4 novembre demande la permission du public d’emprunter la totalité du montant nécessaire à la construction de cette installation. Si le référendum est réussi, les coûts seraient répercutés sous la forme d’une taxe foncière nivelée et d’une augmentation de la taxe foncière.

L’emprunt, par l’intermédiaire de l’Autorité financière municipale, aurait une durée de 30 ans. Toutefois, la totalité des 50 millions de dollars ne serait pas empruntée d’un seul coup. Au lieu de cela, quatre prêts plus petits seraient contractés en 2024, 2025, 2026 et 2027, a déclaré David Svetlichny, directeur des finances de Summerland.

En 2024, une augmentation de 3,76 pour cent de la taxe foncière serait ajoutée au prêt pool. En 2025, l’augmentation requise pour la dette du prêt commun serait de 3,77 pour cent. Une autre augmentation de 3,77 pour cent serait nécessaire en 2026, suivie d’une augmentation de 3,76 pour cent de l’impôt foncier sur le prêt en 2027.

Aucune augmentation supplémentaire des taxes foncières ou foncières pour ce prêt n’est prévue après 2027. Les augmentations de taxes seraient supprimées une par une en 2054, 2055, 2056 et 2057.

Une maison d’une valeur imposable de 600 000 $ paierait 114,17 $ en 2024. L’année suivante, ce montant passerait à 340,17 $. En 2026, le montant serait de 347,91 $ et en 2027, le montant du pool serait de 467,34 $, où il resterait jusqu’en 2054. Après cette date, le montant imposé sur le service de la dette du pool diminuerait.

De plus, la municipalité a demandé une subvention pouvant atteindre 25 millions de dollars dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

Si cette subvention est approuvée, le coût total de l’installation augmenterait d’environ 8,5 millions de dollars, mais le coût pour les contribuables serait réduit à environ 32,5 millions de dollars, indique un communiqué de la municipalité.

Aucun calendrier n’a été identifié pour le moment où les annonces de subventions seront faites.

Le projet de piscine comprend des imprévus pour couvrir l’inflation et les augmentations de coûts. Celles-ci comprennent une provision pour imprévus de conception de 10 pour cent, une provision pour imprévus en matière de construction de cinq pour cent et une provision pour imprévus supplémentaire de 1 million de dollars pour les dépenses ou les retards imprévus.

Ces imprévus visent à maintenir le projet dans les limites du budget alloué.

