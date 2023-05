Le financement potentiel du district pour Peachland HUB est encore inconnu

Com. La candidature de Randy Brophey pour que le conseil accorde 750 000 $ au projet Peachland HUB a été repoussée.

Lors d’une réunion du conseil en avril, Brophey a suggéré que de l’argent soit prélevé sur une subvention de 2,7 millions de dollars que le district a reçue du Growing Communities Fund provincial.

Cependant, le maire Patrick Van Minsel a noté que le district attend toujours des détails sur la façon dont l’argent peut être dépensé et a suggéré à Brophey de présenter un avis de motion afin que le conseil puisse discuter de la question à une date ultérieure.

Lors de la réunion ordinaire du conseil du 23 mai, Brophey a déclaré que la question devrait à nouveau être retardée.

« Précisément parce que nous ne savons pas si la nature de ce que le HUB propose de faire avec l’argent relève de la compétence de la subvention de financement communautaire. »

Le projet construira deux installations appartenant au district, qui sont le bâtiment principal du HUB et le bâtiment de la banque alimentaire.

Des groupes de services communautaires à but non lucratif collectent des fonds pour l’ensemble du projet, notamment en demandant au député provincial de Penticton, Dan Ashton, de faire pression sur le gouvernement provincial pour obtenir un financement compris entre 2,5 et 4 millions de dollars.

Le seul financement provincial potentiel spécifique identifié à ce jour est une subvention BC Gaming Capital Grant de 250 000 $.

Le projet est également confronté à des délais de financement serrés, qui nécessitent la mise en place d’un autre financement pour la banque alimentaire avant de demander la subvention de jeu en juillet, et le financement du bâtiment principal doit être en place d’ici juin/juillet 2024.

Gouvernement de la Colombie-BritanniqueConseil municipalAînés