Le financement omnibus n’a pas été prévu – Shaw Local

Ce n’est pas la fable “Les trois petits cochons” sur trois cochons qui construisent trois maisons de matériaux différents, mais les représentants à Washington, DC, à la Chambre, au Sénat et au pouvoir exécutif. Le financement omnibus de 1,7 billion de dollars est un arbre de Noël des dépenses fédérales avec une variété de dépenses pour les trois.

Mais ce sont deux titulaires qui ne se sont pas présentés à la réélection et qui prennent leur retraite, les US Sens. Richard Shelby (R) et Patrick Leahy (D), qui sont les architectes du projet de loi de plus de 4 100 pages. Les législateurs ont eu moins de 72 heures pour lire ce projet de loi de dépenses massif, qui fixe les niveaux de crédits et les allocations pour le reste de l’exercice 2022 plus 2023 et ne peut être touché par la nouvelle Chambre qui sera contrôlée par les républicains jusqu’en septembre 2023.

Les crédits de l’Illinois sont les suivants : les représentants américains Lauren Underwood (14 ans), 20 millions de dollars ; Bill Foster (11e), 25,8 millions de dollars ; Brad Schneider (10e), 52,2 millions de dollars ; Jan Schakowsky (9e), 26,2 millions de dollars ; Raja Krishnamoorthi (8e), 13,6 millions de dollars ; Sean Casten (6e), 15,8 millions de dollars ; Mike Quigley (5e), ​​16,5 millions de dollars et Marie Newman (3e), 23,5 millions de dollars.

La dette nationale américaine est de 31 000 milliards de dollars et le ratio dette publique/PIB est de 94,5 %, la dette nationale américaine devant atteindre 225 % du PIB d’ici 2050. Si l’arbre de Noël était allumé par tous les démocrates élus et 18 sénateurs républicains avec six sénateurs votants prendre sa retraite (cinq républicains et un démocrate).

Aucune aide contre l’inflation qui touche tous les citoyens américains ou la prévision de la récession imminente de 2023.

Robert Méale

Lac de cristal